Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal, juntas en Ibiza: todos los detalles de su noche flamenca

Las Berrocal, a excepción de Victoria, la matriarca del clan, han disfrutado de un viaje exprés en Ibiza por el 43 cumpleaños de Rocío, la hermana de la diseñadora. Hasta la isla pitiusa se han trasladado para celebrar de la tía de Alba Díaz y allí, Vicky Martin Berrocal, ha disfrutado de una noche de música flamenca con su familia otros amigos, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso.

Pasión por la música y el flamenco

La presidenta de la Comunidad de Madrid disfrutó de un espectáculo de Ibossim Flamenco Ibiza con Vicky Martín Berrocal. Ha sido la propia cuenta del conjunto musical la encargada de compartir este momento. "Que bien rodeados estamos. Gracias por confiar en @ibossimflamencoibiza para pasar el ratito tan a gusto que pasamos", han escrito en la publicación.

Días antes de actuar para Isabel Díaz Ayuso y Vicky Martín Berrocal, este conocido grupo de flamenco actuó para Dua Lipa en su 30 cumpleaños. La artista organizó un fiestón por todo lo alto en Ibiza para festejar esta fecha tan señalada e Ibossim Flamenco fueron los encargados de amenizar la velada. De hecho, no es el primer año que la británica contrata al grupo para sus eventos privados en la isla pitiusa.

Detalles del evento

Muy agradecidos por la velada y por haber contado con ellos, la agrupación le ha dedicado una bonitas palabras a Vicky Martín Berrocal: "Gracias por tu persona tan bonita, por tu cercanía y la nobleza tan grande desprendes. Lo que era una actuación en una villa más nos sorprendió primero encontrándote a ti rodeada de los tuyos y terminó siendo un encuentro íntimo alrededor de una mesa, lo que nos gusta de verdad".

Entre los asistentes al evento privado, Vicky Martín Berrocal, su hermana Rocío, Alba Díaz, el artista Domingo Zapata o Isabel Díaz Ayuso. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ibiza es su "sitio en el mundo". "Parece que siempre está vinculada con fiestas y desmadre, pero la Ibiza profunda es mucho más. Tiene unos pueblos preciosos, un campo muy cuidado, con pequeños establecimientos decorados con mucho gusto. Siempre tengo en la memoria el campo rojizo, el olivo y la casa payesa blanca", expresó en una ocasión sobre la isla.