El plan de Anabel Pantoja tras la recuperación de su hija Alma: "Era necesario"

Anabel Pantoja se encuentra instalada de manera temporal en Sevilla. La influencer ha tomado la decisión de volver a la capital hispalense para estar más cerca de su madre y de los suyos en estos momentos. "Ellos han decidido que como ella tiene en Sevilla a su madre y David en Córdoba el trabajo, pues quieren estar con su gente", explicó esta semana Belen Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" esta semana. "Su cuartel general es Canarias, su vida está allí pero ahora quiere estar con su familia".

El plan de Anabel tras regresar a Sevilla

Después de unos días en Sevilla, la influencer ha aprovechado su estancia en la ciudad para trasladarse a El Rocío y dar las gracias a la virgen. "Hacía años que no venía a verla. Era obligatorio para darle las gracias", ha escrito Anabel en un story.

David Rodríguez y Anabel Pantoja en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Durante el ingreso de su hija Alma, Anabel Pantoja se refugió en la fe, según desveló Leticia Requejo en "TardeAr", la influencer no se desprendió en ningún momento de un "rosario" al que estuvo agarrándose todo el rato y rezando para que la situación de su hija mejorase. "Lo está agarrando mucho. Ellos agradecen mucho a toda la gente que se acerca para trasmitirle su apoyo", explicó la periodista.

El gran enfado de Anabel Pantoja y David Rodríguez

La pareja continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Además de la difícil decisión que han tomado de instalarse en la península una temporada, la relación de Anabel y David está en boca de todos después de que se desvelara la discusión que protagonizaron en el aeropuerto de Las Palmas antes de volar a Sevilla.

Anabel Pantoja se reencuentra en Sevilla con su madre, Merchi Bernal Gtres

Según explicó ayer Luis Pliego en "El programa de Ana Rosa", aunque "no hay testimonio gráfico, he hablado con el entorno y era por un tema logístico, tipo yo quiero comer en este restaurante y yo en el otro". Esta situación acabó en "una bronca" y provocó que "incluso a sentarse separados y viajar separados en el avión". "Me dicen que están al límite, en una situación muy complicada, porque no dejan de viajar, están cada semana volando de Canarias a la península con una niña recién nacida y tienen los nervios a flor de piel", añadió el director de "Lecturas" sobre la situación que atraviesa la pareja.