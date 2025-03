La fuerte discusión de Anabel Pantoja y David Rodríguez en pleno aeropuerto: "Cada uno se fue por su lado"

Anabel Pantoja y David Rodríguez han vuelto a Sevilla. La pareja ha regresado este martes a la Capital Hispalense acompañados de su hija y de Merchi, la madre de la influencer, tal y como muestran las imágenes que les han tomado en el aeropuerto. Fotografías previas a una álgida discusión que se habría producido en su lugar de origen, Las Palmas de Gran Canaria, a la vista de cualquier curioso que parece haberse ido de la lengua con una periodista de Telecinco.

Ha sido Sandra Aladro quien ha desvelado en el programa “Vamos a ver” que la pareja ha sido vista discutiendo fuertemente en el aeropuerto canario, un momento de tensión que ha terminado con Anabel Pantoja y David Rodríguez separados y sin dirigirse la palabra durante un buen rato.

“Al llegar al aeropuerto de Las Palmas y a la vista de cualquiera que estuviera por allí tuvieron una fortísima discusión. Una vez terminada cada uno se fue por un lado y no volvieron a hablarse durante las siguientes horas”, ha explicado la periodista.

El momento complicado de Anabel Pantoja y David Rodríguez

Los continuos viajes de la influencer y el fisioterapeuta a Andalucía obedecen al trabajo de este, que cuenta con una clínica propia en Córdoba. Por lo visto, Pantoja no quiere quedarse sola en Canarias al cuidado de su hija, así que prefiere acompañar a su pareja y, de paso, visitar a la familia y reconectar con sus raíces. Pero ni siquiera así es agradable pasar tanto tiempo a medio camino entre el archipiélago y la península.

Anabel Pantoja, David Rodríguez y Alma, su hija, llegan a Sevilla Gtres

“Atraviesan momentos complicados, no están siendo momentos fáciles. Ella no quiere estar sola en Canarias y viaja constantemente”, recalca Aladro, mientras su compañero Antonio Rossi matiza: “Va a estar más tiempo en Andalucía, donde no se encuentra sola tantos días. No le ha pedido que deje el trabajo”.

Una realidad que ya confirmó en “Ni que fuéramos Shhh” una de las mejores amigas de Anabel Pantoja, Belén Esteban. “Ella tiene que ir a Canarias y tiene que dar una vuelta a la casa. Pero ellos han decidido que como ella tiene en Sevilla a su madre y a David en Córdoba el trabajo, pues quieren estar con su gente. Su cuartel general es Canarias, su vida está allí, pero ahora quieren estar con su familia”, comentó la tertuliana.

Mientras, continúa la investigación sobre las lesiones que llevaron a su hija al hospital y la presión mediática que se ejerce sobre la pareja, una situación muy complicada que solo terminará cuando se esclarezcan las razones por las que la pequeña permaneció ingresada en la UCI más de una semana.