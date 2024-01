La polígrafa Conchita Pérez relata el infierno al que le somete un presunto compañero

La popular polígrafa Conchita Pérez, que alcanzó la popularidad por su trabajo en “Sálvame”, lleva años denunciando a José Antonio Fernández de Landa, un presunto compañero de profesión, que también ha ejercido de poligrafista en distintos programas de televisión. Según explica Conchita, “conocí a ese hombre hace años, me ofreció realizar un curso relacionado con mi trabajo, que resultó que no tenía validez. Pero ya le había pagado tres mil quinientos euros… Desde el segundo día de clase ya me llamaba “mi churri” o me regalaba gráficas con el mensaje “a mi querida María Concepción con todo mi cariño”. Empezamos a quedar, pero me enteré de que era un hombre casado y con hijos”. Pero antes de conocer esta última circunstancia mantuvieron una corta relación hasta que saltó el escándalo. Y ella le abandonó.

Conchita Pérez en una imagen de archivo Gtres freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4f6053d7



- ¿Le rechazo y por eso la sometió a un acoso personal y profesional?



- Exactamente. Tengo todo tipo de pruebas que lo demuestran. Aquello fue una estafa. A nivel persona, y profesional. Entonces, deje de contestar a sus llamadas telefónicas y comenzó un maltrato psicológico, personal y profesional, porque se dedicó a desprestigiarme en las redes sociales y a hablar mal de mí a todo el mundo. Era una situación vergonzosa, llena de falsedades.

- El se presenta como poligrafista.



- Y no lo es. Ha engañado a todo el mundo. Incluso se ha autoproclamado como fundador y presidente de una asociación internacional de poligrafos. A lo largo de la última década le he denunciado varias veces, la última hace una semana. El sí de que está jubilado y que tiene una pensión menor de novecientos euros, y por eso no me paga lo que me debe por distintas sentencias. La realidad es que tiene seis cuentas abiertas y que, me dicen, sigue trabajando. Y no para de decir pestes de mí a todo el mundo. Como te digo, este acoso viene de su frustración al yo rechazar sus insinuaciones.



- ¿Su esposa está al tanto de esas insinuaciones?



- Me han dicho que si. Pero él continúa con sus ataques. Es más, un redactor de Antena 3, en donde Fernández estuvo colaborando, me ha contado que este hombre le tiraba los tejos a más mujeres. Es un enfermo. Llamaba a las empresas para contar que yo tengo antecedentes penales, otra falsedad más. Espero que tras la última denuncia, que le puse hace unos días, la Justicia le trate como se merece.