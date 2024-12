Premios Forqué: Madame de Rosa toma una decisión para salvaguardar su honor

Con el semblante serio y con un impactante diseño de JC Pajares, Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa reapareció anoche en los Premios Forqué 2024. Después de la polémica creada al conocerse que su exmarido y padre de su único hijo, Miguel Ángel H.A. se encuentra en prisión preventiva desde marzo, se convirtió en centro de atención durante la gala.

El largo y complejo historial delictivo de su ex cayó como un jarro de agua fría entre sus seguidores -708.000 en Instagram-, más al conocerse que, en parte, las fechas de sus supuestos actos coincidían con su relación. Ante el chaparrón de críticas y el serio riesgo de perder credibilidad y confianza cruciales para todo creador de contenido, rompió su silencio en redes a las pocas horas para aclarar su situación y la relación actual con el detenido.

Entre sollozos y desbordada emocionalmente, Madame de Rosa aseguró que el vínculo estaba roto desde hacía meses y que era ajena a los comportamientos de su exmarido. "Sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada, para mi es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable. Me cuesta mucho mantenerme serena. Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo. Y porque no quería hacerlo público", expresó.

Su versión no convenció y el vídeo fue respondido con mensajes que cuestionaban sus argumentos. No volvió a hablar del asunto hasta la noche del sábado, en la gala de los Premios Forqué, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA. Vestida de negro, atendió a los medios de comunicación con calma, aunque quiso centrar sus palabras en el apoyo al cine español. Ante la insistencia de los reporteros por conocer el estado actual de la polémica, informó que no se pronunciaría más y que, a partir de ahora, será un equipo de abogados especializado en derecho al honor quien se ocupará de su defensa frente a los ataques e injurias que se están publicando desde hace algo más de una semana. "Se han dicho muchísimas falsedades y yo sola no me puedo defender. Les tengo a ellos que lo van a hacer y me han aconsejado que no hable más del tema", señalaba.

No obstante, la influencer remarcó que, a pesar del revuelo, se encuentra bien y muy arropada por sus seres queridos. "Estoy bien porque estoy muy bien rodeada y eso es superimportante". Por su parte, el detenido se encuentra a la espera de juicio. En su historial suma 26 antecedentes policiales relacionados con robos con violencia e intimidación, tráfico de drogas, estafa y fuga de la justicia, entre otros delitos. La pareja contrajo matrimonio en Ibiza en 2009, y dos años después nacía su único hijo en común, Romeo. Madame de Rosa está dispuesta a dar los pasos que sean necesarios para salvaguardar su derecho al honor y proteger a su hijo. "He dicho todo lo que te tenía que decir y no voy a hablar más de este tema”, respondió tajante en la alfombra roja.