Madame de Rosa se empodera y reaparece en los Premios Forqué con un look que no ha dejado indiferente a nadie

Como en cualquier evento cinematográfico, al analizar su correspondiente alfombra roja, reunimos las tendencias de invitadas que más se llevarán en la temporada. Esta vez estamos de celebración a causa de la 30 edición de los Premios Forqué celebrados esta noche de sábado en el Palacio IFEMA de Madrid. Y es que, además de reunir el talento español de las producciones cinematográficas, así como de los propios actores y actrices, también es una reunión entre la cultura y la moda. El momento de la alfombra roja es crucial para cazar todas las propuestas estilísticas de todas las asistentes al evento, donde sacan sus mejores galas con el objetivo de cumplir con las expectativas que requiere. En el campo de los actores o actrices, no han faltado rostros del calibre como Hiba Abouk, Begoña Vargas, Elena Furiase, Adriana Ugarte, Carmen Machi, Carolina Yuste o Mina El Hammani. Todas ellas han protagonizado los vestidos de invitada más espectaculares, donde las tonalidades en negro han sido la selección definitiva, así como los escotes de palabra de honor, asimétricos o de corazón. Asimismo, las influencers también han deleitado con todas sus vestimentas. Repasamos a Dulceida con un total look ejecutivo en blanco, Marta Lozano con un vestido largo de cuello subido de estampado animal con lentejuelas o Violeta Mangriñán con un diseño encorsetado en chocolate. Entre ellas, también ha reaparecido Madame de Rosa tras la polémica de su marido y su posterior comunicado en redes sociales.

Madame de Rosase ha convertido en una de las invitadas más sorprendentes de la noche. La influencer tiene un estilo de vestir creativo, original y extravagante con el que siempre impresiona tanto en sus looks de invitada en alfombras rojas como en su día a día a través de las redes sociales. Y ahora no ha sido para menos. Madame de Rosa ha posado frente a los fotógrafos con un vestido largo en negro (una de las tonalidades más escogidas de la velada) con un sinfín de detalles. Protagoniza un escote encorsetado decorado por unas flores 3D, cut-out laterales que favorece la silueta de la creadora de contenido y una abertura adornada con tachuelas. Y como sus estilismos están basados por el maximalismo o 'el más es más', ha elevado dicho diseño con unas sandalias de tacón con lazo. Respecto al look de maquillaje, hemos visto a una Madame de Rosa con tonos naturales, pero resaltando sus facciones, así como un hair style desenfadado, presumiendo de su larga melena con ondas deshechas.

Madame de Rosa en los Premios Forqué 2024. Gtres

Aunque Madame de Rosa lleve un tiempo sin publicar en sus redes sociales, no ha cancelado las citas de su apretada agenda de diciembre, entre ellas la alfombra roja de los Premios Forqué 2024.