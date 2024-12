Nuevos datos del escándalo: Madame de Rosa "iba en el coche cuando su marido huyó de la policía hace dos años"

Madame de Rosa continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país después de que el diario "ABC" desvelase en exclusiva que su exmarido se encuentra desde el pasado mes de marzo en la prisión de Navalcarnero. "Lleva presuntamente más de 25 años moviéndose por el lado oscuro de la ley", detallaba el anterior medio citado sobre el pasado delictivo del que fue pareja de la influencer.

Madame de Rosa, tras salir a la luz el escándalo, no tuvo más remedio que emitir un comunicado en su perfil de Instagram, donde acumula más de 700.000 seguidores. "Jamás he hecho publica mi vida sentimental. Entiendo el revuelo que esto pueda suponer. Yo solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona. Le conozco desde que tengo 14 años, creo que eso os da bastante datos. Desde que le conozco he intentado ayudarle, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Desde la primera vez que le vi me enamoré de él y a pesar de estar separada creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera", explicó, muy afectada por el revuelo.

Después de las explicaciones de la influencer, el periodista Manu Marlasca ha arrojado nuevos datos sobre el exmarido de Madame de Rosa en "TardeAR", programa en el que la creadora de contenido colaboró el año pasado. "Me ha impactado la noticia porque no estábamos hablando de una persona que, de repente, ha descubierto que su pareja ha cometido un delito, son 27 años", ha expresado Ana Rosa Quintana, excompañera de Ángela Rozas, la "it girl".

Tal y como ha explicado Marlasca, "es un profesional, concretamente en los últimos tiempos, del robo. Es un especialista muy cotizado en reventar cajas fuertes, es a lo que lleva dedicándose bastante tiempo. Lleva más de treinta antecedentes aproximadamente en los últimos 25 años, sobre todo en delitos contra la propiedad, alguna vez ha estado envuelto en algún tema de tráfico de drogas, pero es verdad que, en los últimos tiempos, ha dedicado su vida a todo lo que tiene que ver con los robos". "Según varias investigaciones de Policía y Guardia Civil, con esa empresa reformaba las casas, veía como era la casa, dónde estaba la caja fuerte y después se daba un palo a ese domicilio", ha añadido sobre su "modus operandi".

"Una de las últimas detenciones que tuvo fue porque él se hizo un injerto de pelo, el responsable de la clínica le exigió el pago en negro y pensó: "Si le he pagado en negro, aquí tiene que haber mucho dinero en negro". Entraron en el domicilio de este señor y allí dejó su ADN y allí fue detenido. Es un muy buen especialista, es un profesional del delito y lleva mucho tiempo siéndolo", ha explicado Marlasca en "TardeAR" sobre el exmarido de Madame de Rosa. Además, el periodista ha desvelado que "ella iba en el coche en el que él huyó de la policía cuando le iban a detener a la salida de su casa en el distrito de Hortaleza", aunque ella, a pesar de todo, "nunca ha sido detenida" ni está investigada por la policía.