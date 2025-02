Premios Goya 2025 ¿Quién se llevará la estatuilla por odiar más a Karla García Gascón?

El nacimiento de una estrella conlleva grandes explosiones que colapsan y es lo que ha ocurrido con Karla Sofía Gascón. LA RAZÓN habló con ella hace solo unas semanas y nos habló de cómo el personaje Emilia Pérez le había colmado de paz. "A cambio, yo le he entregado mi alma oscura y mis tormentos". En ese momento empezaba a tocar el cielo con las manos y no imaginaba que era tarde para enmendar sus errores. Menos aún sospechaba que quienes la aupaban la dejarían caer sin arnés, sin casco, sin un mínimo dispositivo de seguridad. La actriz no responde a las llamadas, ha optado por el silencio. Atar ahora esa lengua que le jugó una mala pasada podría ser aún más complicado.

VÍDEO: Karla Sofía Gascón no acudirá a los Premios Goya porque la nominación de 'Emilia Pérez' es "para los productores" Europa Press

Ha pedido perdón después de que salieran a la luz los tuits con contenido racista y sexista que escribió hace unos años. "Pido disculpas de corazón a quienes han sido heridos en este camino". De nada le ha servido en un momento en el que se impone el pensamiento único, unidimensional, el que acota el universo sin opción a un discurso diferente. Ha pasado de estar nominada a los Oscar por su papel en la película "Emilia Pérez" al repudio. "Lo que dijo Karla Sofía es imperdonable. No he hablado con ella ni quiero hacerlo", dijo sin piedad al director Jacques Audiard en una entrevista reciente, al tiempo que acusó a la intérprete de estar sumida en una "actitud autodestructiva".

Karla Sofía solo tiene ahora un deseo: que el tiempo se ocupe de recuperar la cordura. "Después de la entrevista de Jacques, que comprendo, decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que el trabajo hablara por sí solo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia", ha señalado en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del Festival de Cannes.

¿La figura de Karla Sofía en "Emilia Pérez" no se tomó como un símbolo progre? Trans, actores latinoS… Todo parecía ir en la dirección correcta. ¿Por qué ahora la actriz está sumida en la desesperación de no entender? La actriz, como bien explicó a LA RAZÓN, necesitó un tiempo de adaptación de Carlos a Karla, un tiempo lleno de complejidad hormonal, biológica, psicológica. Un tiempo de mucho estrés y ansiedad. Es consciente de que pudo herir, pero las palabras, desgraciadamente, no se las lleva el viento y el espectáculo ha ido tomando tintes muy feos. A la vista de esta deriva, parece que su peor pecado no ha sido lastimar a algunas minorías, sino ofender a Hollywood. Eso sí es un sacrilegio.

Recordamos hoy su declaración en los Globos de Oro: "La luz siempre gana a la oscuridad… Soy quien soy, no quien tú quieres".