Los sábados de Lomana: Karla Sofía, abandonada por el «Me Too» y la izquierda

Estoy asistiendo asombrada e indignada al espectáculo de hipocresía y ruindad que está devorando a la actriz española Karla Sofía Gascón. Los mismos que la encumbraron, sin ninguna misericordia, la están sometiendo a un auto de fe, en la plaza pública de las redes sociales sustituyendo el desaparecido Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. La diferencia es que ese mencionado tribunal eclesiástico, creado en el siglo XV para mantener la ortodoxia católica, otorgaba un juicio y la posibilidad de ser uno redimido, si se pedía perdón. En el caso de esta actriz, no se ve ni un atisbo de empatía o conmiseración para parar, frenar o reconducir este linchamiento público contra su carrera profesional. Ni un «Me Too». Por lo visto, la sociedad americana y la izquierda española son pro Islam, aunque vuelen las Torres Gemelas o pongan bombas en atentados con centenares de muertos. No se había visto tanta saña desde hacía tiempo. La izquierda la mimaba y la aupó, porque es una mujer trans. Pero luego, ahí la contradicción, no admite que una persona transgénero piense como quiera. Eso no, ella tiene que pensar como los que ahora la cancelan y critican ferozmente. Lo peor es la fuerza de este pensamiento único hoy en día, que anula la libertad de las personas para opinar lo que les dé la gana cuando les dé la gana.

El ataque del director de la película, el laureado francés Jacques Audiard, es de lo más ruin. Como quiere llevarse el Oscar, ahora, no duda en ponerla verde. Rastrero es también todo el equipo que ponía por las nubes el trabajo de la española y ahora la trata como una sabandija.

He visto la película «Emilia Pérez» y me ha parecido una obra de arte, dentro del sórdido y oscuro mundo de los narcotraficantes. Karla, en el papel de Emilia Pérez, está magnífica. No es fácil y lo borda, en mi sincera opinión. La película, que ya ha ganado la Palma de Oro a la Mejor Actriz en Cannes y a la Mejor Actriz europea en los Premios del cine Europeo (todos gracias a Karla Sofía Gascón), está nominada a trece premios Oscar. Hay uno que no se va a llevar seguro y es el de Karla. Tremendamente injusto.

Esta izquierda intransigente y sectaria que se cree con gran autoridad moral para condenar si no opinas como ella, debería tomar nota de la frase atribuida al filósofo Voltaire: «No estoy de acuerdo con lo que dicen pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo».