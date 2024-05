Las primeras horas de libertad para Antonio Tejado: Una reunión familiar en el centro de Sevilla

Este lunes se ha acordado la puesta en libertad de Antonio Tejado, que permanecía en prisión provisional desde hace más de tres meses. El momento ha dado pie a una extensa comida familiar en el centro de Sevilla para celebrar su salida de prisión.

A pesar de que los cargos que se le atribuyen al sobrino de María del Monte siguen siendo los mismos, no se le ha impuesto fianza. Con la instrucción casi cerrada, no se considera que haya ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Esta mañana se podían ver las primeras imágenes de Tejado saliendo de prisión con un cálido recibimiento, que llega después de que el Juzgado de Instrucción rechazara las dos primeras solicitudes de libertad de su abogado. Poco o nada ha trascendido a los medios sobre cómo está viviendo la familia este momento, pero las confesiones de cara para adentro no han faltado. La que más ha llamado la atención ha sido la del propio Tejado, que desmentía que trataba de ponerse en contacto con su tía: “No quiero saber nada de ella”.

Isabel Rábago, amiga de la familia, daba a conocer la opinión que Antonio Tejado se había formado sobre la cobertura por parte de los medios sobre su caso: “Está cansado de que se publique que ha querido hablar con ella. No es verdad. Ha dicho que no quiere saber nada de ella”, decía haciendo hincapié en que no considera que la actitud de María del Monte hubiera sido la más correcta. “Desde el día de la detención no ha tenido, María del Monte, ni un solo gesto con su hermana, la madre de Antonio, y eso es lo que ha determinado esa decisión de Antonio de alejarse de ella”, zanjaba la periodista.

Caras largas y preocupación en la última visita de María José, Chema y Samara a Antonio Tejado en prisión Europa Press

La reunión familiar ha durado seis horas y en ella se ha podido ver a su madre,María José, Chema y Samara Terrón, quien se ha convertido en un apoyo indispensable para la madre de Antonio Tejado. De hecho, tal y como relata el citado medio, María José no habría podido controlar la emoción y habría roto a llorar de alegría: “Creo en la inocencia de mi hijo y seguiremos luchando para demostrarla”, afirmó. Quien también ha acompañado a la familia en este día tan especial ha sido Fernando Velo, abogado de Tejado y portavoz oficial de este.

Antonio Tejado vive un gran momento tras abandonar la prisión donde ha permanecido desde el pasado mes de febrero. En estos momentos lo que más necesita es tranquilidad y paz: “Él estaba feliz hoy solo con poder moverse por el salón del restaurante sin pedir permiso, comer con cubiertos normales y no de plástico, pedir lo que quería de la carta”, decía Isabel Rábago. La situación del sobrino de María del Monte sigue despertando la curiosidad de todos. Aunque han sido varios los que ofrecían a este diversas ofertas para hablar las ha rechazado todas. “Es un hombre en libertad y le veremos por la calle, pero no va a hablar. Él sabe quién lo ha apoyado y quién ha aprovechado las circunstancias para hacer daño”, terminaba exponiendo la periodista.