Primeras palabras de Gloria Camila tras romper con su novio: "La vida sigue y prefiero no hablar del tema, sobre todo por respeto a David "

Gloria Camila y David han roto su relación sentimental después de 5 años de noviazgo. Fue la joven la encargada de confirmar la noticia a través de un story de Instagram después de días de rumores y especulaciones. "David y yo hemos tomado caminos diferentes. Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido. Gracias a todos por querernos y compartirlo con nosotros", explicó en un comunicado la hija de Ortega Cano.

Cinco días después de anunciar la noticia, Gloria Camila ha reaparecido ante las cámaras durante la gala de los Forbes Best Content Creators y se ha pronunciado sobre su ruptura sentimental. "La vida sigue y prefiero no hablar del tema, sobre todo por respeto a David y por la relación que hemos tenido, que como bien he dicho, súper bonita, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto", ha expresado la joven, reiterando que "sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y la verdad es que me quedo con lo bueno de la relación, que son muchas cosas, y es una persona súper importante en mi vida y fundamental".

Gloria Camila, primeras palabras tras su ruptura con David García: "No hay terceras personas" Europa Press

Sobre los motivos por los que han roto, Gloria Camila ha asegurado que no ha habido terceras personas y que "se nos rompió el amor de tanto usarlo", como dice una de las canciones de su madre, Rocío Jurado. Además, la influencer ha desvelado que ha sido de mutuo acuerdo y que seguirán siendo amigos aunque, por el momento, se necesita un poco de tiempo. "A ver, es una relación que es un poco dura a la hora de separarse y de dejarlo, que imagino que como la mayoría de las relaciones, y ya está, yo creo que poco a poco", ha confesado.

Sobre si hay posibilidades de una futura reconciliación, la hija de Ortega Cano no lo sabe. "No sabemos qué deparará el futuro, de momento no voy a entrar más en el tema, pero la verdad es que nos queremos mucho y sobre todo ese respeto. Después de que una relación se termine siempre tiene que quedar lo bueno que se haya vivido. Y no tener ninguna maldad ni nada, y David es una persona maravillosa, es una persona de 10, con una clase impecable", ha declarado sobre su expareja, deshaciéndole en halagos hacia él.