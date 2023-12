Gloria Camila desvela sus planes de boda con su novio David y habla sobre su futura maternidad

Gloria Camila está atravesando por uno de sus mejores momentos vitales después de una etapa complicada. La hija de Ortega Cano por fin disfruta de la paz y tranquilidad mental y ha regresado al mundo de la televisión después de alejarse una temporada de la pequeña pantalla. En el amor, la joven ha encontrado en su novio David García a su compañero de vida tras su polémica noviazgo con Kiko Jiménez, con el que lleva saliendo más de 4 años. La hermana de Rocío Carrasco y su pareja mantienen una relación más que consolidada y, por ese motivo, Gloria Camila ya está pensando en dar el siguiente paso y pasar por el altar con David, con el que quiere formar una familia.

En su última intervención mediática, la hija de Rocío Jurado ha desvelado sus planes de futuro con su novio. La joven ha desvelado que le "encantaría adoptar a algún niño y alguna niña, pero creo que al final es un proceso bastante largo y que muchas familias quieren y siguen a la espera. Es una lucha bastante, bastante dura hasta que lo consigues". "Me encantaría adoptar aparte que igual ser madre biológica también me gustaría ser, o sea, bueno, adoptar", ha confesado sobre el asunto. "Yo cuando llegue. O sea, cuando llegue, ahí estaré, cuando me pille", ha reiterado sobre sus planes de maternidad.

Gloria Camila y David García, su novio GTRES

Gloria Camila también quiere pasar por el altar con David, aunque de momento no ha habido pedida. Sobre esto, la hija de Ortega Cano ha asegurado que "hay que pedirlo en el momento que te apetezca. O sea, no creo siempre que sea el chico", aunque considera que "al final es como más bonito, más romántico y al final seguir la línea de siempre, pero no me importaría pedirlo yo". Aún así, de momento, parce ser que no va a ocurrir próximamente. "Yo siempre he dicho yo soy muy clásica. A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. O sea, a mí me encanta todo eso. O sea, obviamente, entra en mis planes, pero no es el momento", ha explicado la tía de Rocío Flores sobre su situación actual.

Gloria Camila, de momento, está centrada en sus proyectos profesionales y en su familia. La joven dedica gran parte de su tiempo libre en pasarlo con los suyos y en hacer planes con su padre y su hermano. Según la hija de Ortega Cano, José Fernando "ya está muy bien", aunque como ha reflexionado, "esto es cuestión de tiempo y de paciencia, pero está muy bien".