Gloria Camila demanda a Kiko Jiménez por maltrato psicológico

Gloria Camila y Kiko Jiménez estuvieron saliendo juntos entre 2015 y 2019 e incluso participaron como pareja en “Supervivientes”. El final de su relación no fue precisamente por las buenas y desde entonces se han sucedido los cruces de acusaciones, que incluyen desde supuestas infidelidades hasta la más grave, un presunto maltrato psicológico por parte del jienense.

“Durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos. A mi padre le han venido palos por todos lados y él siempre se ha mantenido al margen”, expuso Gloria Camila mientras participaba en otro reality show, “Pesadilla en el paraíso”.

Para más inri, Gloria Camila empezó a recibir llamadas anónimas a horas intempestivas, pero un error le permitió atar cabos y señalar a Jiménez y a su actual pareja, Sofía Suescun, como autores de una situación que ella calificaba de “acoso”.

Harta y decidida a cortar por lo sano, tal y como publica “Informalia”, la hija de Rocío Jurado Ortega Cano tomó la determinación este pasado mes de junio de emprender acciones legales contra Jiménez por este supuesto maltrato psicológico sufrido durante y tras su relación, una acusación muy seria que podría poner al demandado en serios apuros.

Una información que ya adelantó LA RAZÓN en 2019, cuando publicó una entrevista de la joven influencer en la que aseguraba que contestaría “en los juzgados” a todos los ataques su ex le propinaba desde las revistas del corazón o los platós de televisión. Una advertencia que finalmente se ha visto cumplida.

Kiko Jiménez y Gloria Camila cuando eran pareja USG/GHS GTRES

Al parecer, los dos están a la espera de juicio, y aunque Gloria Camila espera paciente su cita en sede judicial, Kiko Jiménez está más nervioso porque es consciente de que una sentencia en su contra podría terminar con su carrera televisiva.

La cadena en la que actualmente colabora es muy estricta en este sentido y no permite en su cantera de colaboradores a nadie que cuente con una mancha de maltrato, sea del tipo que sea, en su historia. Aprendieron de sus errores.

Este periódico se ha puesto en contacto con Gloria Camila y Kiko Jiménez, pero ambos han mantenido silencio y, de momento, prefieren no pronunciarse sobre la polémica.