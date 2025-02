Los problemas de Jessica Bueno y Luitingo en su relación

El pasado domingo, Jessica Bueno sorprendía a sus seguidores con la triste noticia de su ruptura con Luitingo. Ambos exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' han querido dejar claro a través de un comunicado que no ha habido terceras personas involucradas en su separación. La expareja no ha compartido un motivo concreto que haya provocado el fin de su noviazgo, no obstante, los dos andaluces hablaban de sus problemas de pareja en 'Un cuento imperfecto' justo casi un año antes de romper.

Durante todo este año, Jessica Bueno y Luitingo han compartido a través de sus redes sociales todos los detalles de su relación, la cual parecía ser idílica. Asimismo, en los inicios de su noviazgo, los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' se adentraron en su primer proyecto profesional en común: el videopodcast 'Un cuento imperfecto'. En él, la pareja exponía la realidad de su relación y se sinceraban sobre las cosas en las que no estaban de acuerdo.

MÁS

El extraño movimiento de Jessica Bueno y Luitingo que anunciaba su ruptura

El primer trabajo de Luitingo en Bilbao, donde está viviendo con Jessica Bueno

El refugio de Luitingo tras su ruptura con Jessica Bueno

La negativa de Jessica Bueno a Luitingo sobre tener más hijos

Jessica Bueno habla del motivo real por el que no va a ser madre con Luitingo

Jessica Bueno habla del motivo real por el que no va a ser madre con Luitingo

Uno de los asuntos más controvertidos de su relación era su futura paternidad. La exconcursante de 'Supervivientes', la cual tiene tres hijos, Fran Rivera, Jota y Alejandro Peleteiro, confesaba que no quería ser madre por cuarta vez. Un asunto que entristecía al cantante, que no cesaba en su intención de lograr convencer a la modelo de tener un hijo en común.

"Nunca digas nunca", recalcaba Luis, el cual se imaginaba rodeado de niños algún día junto a su pareja. Tres palabras que no parecieron sentar bien a la sevillana. "Conmigo no vas a poder ser padre", confesaba Jessica Bueno, la cual comentaba que este era uno de los motivos por los que en un principio no se atrevía a tener una relación con el cantante que puso voz a la banda sonora de 'Operación Camarón'.

"Cuando tienes una decisión tomada así es como decir 'en un futuro no vamos a estar juntos", subrayaba la influencer. Jessica Bueno consideraba que su firme posición de no tener un hijo con Luitingo podría ser algún día una razón por la que su relación acabaría en cualquier momento. Ahora que ambos han tomado caminos diferentes, tal y como ellos mimos han comunicado, quizás este asunto haya tenido algo que ver con su ruptura.

La sensación de culpa de Jessica Bueno por "sentirse feliz"

Luitingo y Jessica Bueno desvelan el motivo real de su crisis

Luitingo y Jessica Bueno desvelan el motivo real de su crisis

Una de las grandes crisis que tuvieron los exconcursantes de 'Gran Hermano VIP' al inicio de su relación fue a raíz de la sensación de culpa de Jessica Bueno por sentirse feliz. La modelo comenzó a sentirse mal por haber ido tan rápido con Luitingo en su noviazgo, algo que provocó una brecha entre ambos en aquel momento. "No estaba actuando como normalmente yo haría y me descolocó emocionalmente. Me dio un ataque de pasarlo mal", explica la joven de 32 años.

A su vez, el cantante se sinceraba sobre la difícil situación a la que se enfrentó por los problemas emocionales de su pareja. "He llorado lo que no está escrito", aseguraba Luis, el cual pese a su dolor fue muy paciente con la creadora de contenido. Un asunto que podría haberse repetido a lo largo del año que ha durado su relación.

Los cambios de humor de Luitingo en la convivencia

Jessica Bueno y Luitingo hablan sobre su último enfado

Jessica Bueno y Luitingo hablan sobre su último enfado

Por otro lado, en 'Un cuento imperfecto' Jessica Bueno y Luitingo hablaron de el principal motivo de sus discusiones y destacaron lo que menos les gusta el uno del otro. La modelo señaló la forma de actuar que tiene el cantante cuando discuten. "Cuando se enfada se sumerge en su mundo. Le cambia el humor. Se cierra en su mundo. Me molesta muchísimo", confesaba la exsuperviviente, la cual estaba totalmente en contra de que su pareja no le expresase lo que sentía cuando se enfadaba.

Jessica Bueno y Luitingo se sinceran sobre sus discusiones

Jessica Bueno y Luitingo se sinceran sobre sus discusiones

"Pasa de estar eufórico a estar metido en su mundo", aseguraba Jessica Bueno, la cual resaltaba el aspecto más negativo de su convivencia con Luitingo. Del mismo modo, el cantante señalaba que desde su punto de vista la modelo era muy mandona, algo que no le terminaba de cuadrar en aquel momento.