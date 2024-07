¿Qué fue de... Nilo Manrique?

Nilo Manrique e Isabel Gemio se conocieron en 1996, cuando la periodista viajó a Cuba de vacaciones. Lo suyo fue un completo flechazo y el isleño lo dejó todo para venirse a España con su pareja. Un año más tarde contrajeron matrimonio por lo civil en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, y poco después adoptaron un niño en Guatemala, Gustavo, que sufre distrofia muscular de Duchenne.

Los años felices dieron paso a los desafueros y la pareja acabó separada. Divorciados desde el 2005, Nilo se reencontró con el amor y se fue a vivir a Denia, Alicante, con la maestra Ana Cenen, aunque su historia sentimental no tuvo un final feliz.

Nilo Manrique e Isabel Gemio Gtres

Separado y arruinado, Manrique regresó a su país natal. La última vez que recuperó su popularidad fue tras ganar en 2007 el reallity “Supervivientes”, donde demostró ser el concursante que mejor demostró en toda la historia del concurso su pericia en pescar.

Tras aparecer en otros programas de televisión en los que no tuvo palabras amables hacia su ex, Isabel, ahora se gana la vida en el sector de las artes plásticas. Es pintor y escultor. Y cuenta con una pequeña pensión que no llega a los cuatrocientos euros mensuales. También ejerce como guía turístico.

Es padre de dos hijos con la Gemio y de otro más, fruto de una relación anterior, que reside en Cuba. Aparte de Gustavo, con Isabel tiene un hijo biológico, Diego, a los que, se sepa, no ve desde hace años. Su relación con la madre es inexistente.