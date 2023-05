Nilo Manrique, exmarido de Isabel Gemio, se enfrenta al Gobierno de su país en defensa del pueblo cubano

El exmarido de Isabel Gemio y padre de sus dos hijos, Nilo Manrique, ahora vive en su tierra, Cuba, y se muestra muy activo en las redes sociales y solidarizado con los problemas de sus compatriotas. Hace unos días lanzaba un duro mensaje contra las fuerzas del orden que se enfrentaron a los integrantes de una manifestación que pedía mejoras sociales y fue reprimida de manera violenta por la policía.

Nilo subió a las redes su protesta ante la situación con un largo mensaje que lo dice todo y en el que se posiciona totalmente en favor del pueblo cubano: “Somos un pueblo que no necesitamos este tipo de atropellos, porque somos trabajadores honrados que mantenemos el país, por eso tienen que escuchar al pueblo, porque si siguen así no tendrán ningún lugar en el mundo donde esconderse. Ninguno. Este pueblo no se merece ese trato”.

Tras separarse de Isabel, con quien firmó el divorcio en el 2005, tan sólo se le ha conocido una relación sentimental, fue con la maestra Ana Cenen, con la que se le pudo fotografiar en el 2007. Tras vivir unos años en la localidad alicantina de Denia, regresó a su país. Ahora vive de la pesca y de su profesión de pintor y escultor. En la isla está muy unido a su hijo primogénito, nacido de una relación anterior a la que mantuvo con la periodista española.