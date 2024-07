Lo que María Patiño no perdona a Terelu Campos tras hacerle llorar

Terelu Camposno para de ganarse enemigos donde antes se consideraba entre amigos. Con matices. Sus años en ‘Sálvame’ fueron convulsos y supusieron un vaivén de sentimientos, no todos ellos agradables. Pero parecía que había encontrado cierto equilibrio con sus compañeros, quienes poco a poco se ganaron la condición de amigos. Sin embargo, parece que su actitud no está sentando nada bien a ninguno de ellos. Así, Belén Esteban le ha bloqueado directamente para no tener más trato con ella. Víctor Sandoval ha sido pillado poniéndolas a caer de un burro (otra vez). Y ahora se suma María Patiño a la lista de decepciones, que ahora ha querido narrar lo mal que le ha hecho sentir la que fuese su amiga y que no logra olvidar. De hecho, no puede perdonárselo, porque le hizo llorar.

Terelu Campos y sus looks en las procesiones de Málaga. Gtres

“Si no lo he contado antes es porque me da pudor contar cuando alguien me dice cosas bonitas”, comienza a confesar María Patiño, para después evidenciar el drástico cambio de actitud que ha visto en Terelu Campos con ella. “Estoy tan dolida con ella, porque cuando habló conmigo en septiembre, de la manera que me habló, a mí me hizo llorar, porque no estoy acostumbrada a que me digan cosas bonitas”, decía la presentadora, añadiendo que tan solo Belén Esteban sí que lo ha hecho siempre, “pero Terelu Campos no es mi íntima amiga”. De ahí que valorase especialmente lo que le dijo aquel momento y que le llegó al corazón, incluso provocando que se emocionase. Con el cambio de actitud ha llegado la decepción.

“De repente, pasar de eso en septiembre a ‘estás muerta’” se pregunta María Patiño, que no entiende cómo ha pasado del amor al odio tan drásticamente. Eso sí, lo que ha sacado en claro de todo esto es que “me doy cuenta de que he sido una gilipollas. Hubo un momento en que me creí las palabras de Terelu y, una vez más, me he sentido una imbécil”. Algo en lo que le da la razón Belén Esteban, al llegar a la misma conclusión ahora que no cabe en sí en su enfado con las hijas de María Teresa Campos. La de San Blas ha dado carpetazo a la familia Campos al completo, después del feo que ha supuesto lo que le hicieron en la misa homenaje a su madre en junio. Algo de lo que se ha desahogado ya en el kiosco rosa, desvelando el motivo por el cual ha decidido bloquear a las que fuesen sus amigas en su teléfono móvil.

Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Terelu Campos y María Patiño Instagram

“Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es, porque yo quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que ni fuera”, asegura Belén Esteban para la revista ‘Semana’ para explicar su drástica decisión de romper lazos con las hermanas, incluso con la propia Alejandra Rubio. Y es que cree que se les ha subido la fama y ella les recomendaría “bajar el tonito”, porque “se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé y cuidado con eso”. Unas palabras que son apoyadas ahora por María Patiño, que confiesa que no puede perdonar a Terelu Campos ese cambio de actitud con ella y que le hace sentir mal.