¿Quién fue el último hombre con el que estuvo Terelu?

Se llama José Valenciano y es el último hombre con el que Terelu Campos mantuvo relaciones sexuales. Rompieron su relación en el 2015, tras año y medio juntos, por lo que las cuentas se cumplen. Nos referimos a que desde esa fecha han transcurrido los nueve años que la hija mayor de la fallecida María Teresa Campos asegura que no ha estado con ningún otro hombre.

Valenciano es un gran deportista, preparador de boxeadores y dueño de un conocido gimnasio en el madrileño barrio de Argüelles. En su momento, Terelu llegó a decir que existía la posibilidad de una boda, pero finalmente acabaron tomando caminos separados.

Terelu Campos Gtres

El 8 de septiembre de aquel 2015 la pareja anunciaba por medio de un comunicado su ruptura: "Queremos comunicar el cese de nuestra relación en estos momentos. No sabemos lo que puede suceder en un futuro. Desgraciadamente, no hemos podido superar las dificultades que existían en la relación de convivencia".

Terelu declaró entonces que "pensaba que a José era un hombre que se iba a asentar en mi vida, pero ha habido un desgaste en la convivencia. Y no era el momento de seguir alargando lo que no era posible". Por su parte, José admitía que no cabía la posibilidad de reconciliación y que deseaba "recuperar mi vida".