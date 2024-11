Al descubierto la conversación más privada de Doña Letizia con Terelu Campos

Terelu Campos y Carmen Borrego vivieron ayer uno de los días más emocionantes de su vida. María Teresa Campos fue galardonada con la a Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, distinción recibida a título póstumo.

Durante el acto organizado por el Ministerio de Cultura, las hijas de la periodista no pudieron evitar emocionarse, muy orgullosas por el importante reconocimiento, teniendo a su madre muy presente y sin poder parar de pensar en cómo hubiera vivido ella ese día y hubiese recogido la comunicadora el galardón.

Tras la ceremonia de entrega de las medallas, Terelu atendió a los medios de comunicación y desveló una de sus últimas conversaciones privadas que tuvo con Doña Letizia tras la muerte María Teresa Campos el pasado mes de septiembre de 2023. La Reina Letizia se puso en contacto con la madre de Alejandra Rubio para darle el pésame y no dudó en ensalzar su figura en los medios de comunicación.

"Cuando los Reyes tuvieron el detalle de darme el pésame por la muerte de mi madre, la Reina Letizia destacaba la labor en el mundo de la mujer. Dar voz a esas mujeres que estaban silenciadas en su casa, a las que se las denostaba, a las que se le creía que no tenían suficiente peso como para opinar de nada pero eran votantes como el resto que trabajaba y estaba en la calle. Por eso mi madre detestaba cuando alguien decía que hacía un programa de marujas, pero no por ella, si no porque parecía una ofensa a todas esas mujeres que se preocupaban, que tenían ese trabajo silencioso y al que nunca se le agradece, que es estar en casa, pero que es maravilloso cuando tú llegas y tienes la comida hecha, la cama hecha y la casa limpia, y nadie te lo agradece. Esas mujeres son mujeres que les interesa la cultura, les interesa la política y lo que pasa en la sociedad", ha desvelado Terelu Campos sobre la conversación que tuvo con Doña Letizia tras la muerte de su madre, muy orgullosa por el reconocimiento de la Reina de España.