Rafael Ruiz, de Los del Río: «Este año no hemos actuado en el cumpleaños del Rey, como se ha publicado»

Ni fueron los protagonistas de la fiesta flamenca celebrada el pasado fin de semana por el 87 cumpleaños del Rey Juan Carlos ni estuvieron invitados a la celebración en Abu Dabi. El dúo Los del Río desmiente rotundamente las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, situándoles el pasado 5 de enero en Emiratos.

Es Rafael Ruiz (Dos Hermanas, Sevilla, 1947), que forma junto a Antonio Romero (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1948), el popular dúo musical, quien habla en exclusiva para LA RAZÓN. El artista destaca que «me parece vergonzoso que se inventen las noticias. El mismo día del cumpleaños del Rey dijeron en un programa de televisión que Antonio y yo nos encontrábamos cantando en Abu Dabi, y resulta que nosotros estábamos en nuestras casas de Sevilla».

Pues se sigue insistiendo en que estaban ustedes allí.

No lo entiendo. Si hubiéramos estado no tendríamos por qué ocultarlo. Pero la realidad es que no fuimos.

Curiosamente, en un periódico de Emiratos Árabes que se edita en castellano, dieron por hecho que Los del Río se encontraban en aquel país.

Pues metieron la pata. Sus fuentes erraron totalmente. Lo que tenían que haber hecho era confirmar la situación.

Otros años sí han cantado en las fiestas cumpleañeras de Don Juan Carlos...

Sí, pero este año no nos llamaron. No fuimos invitados. Pero bien es verdad que en años anteriores sí actuamos tres o cuatro veces.

El Rey Juan Carlos Gtres

¿Mantienen una buena amistad con el padre de Felipe VI?

Nos conocemos de toda la vida, de cuando él era todavía Príncipe. Es muy cariñoso con nosotros cuando nos vemos. No somos íntimos amigos suyos, pero sí que es verdad que tenemos una relación cordial. Es un hombre muy simpático y afable. Le caemos bien, y él nos cae fenomenal a nosotros. Hay mucha sintonía entre ambas partes.

¿Y cómo es en las distancias cortas?

Una persona muy normal y afable. Se puede hablar con él de cualquier tema.

¿Es cierto que le gusta contar chistes?

Es muy divertido, sí.

Por lo menos le habrán felicitado por su cumpleaños.

Le hemos felicitado, claro, pero no personalmente, sino a través de nuestras redes sociales.

Próximamente comienzan gira por Europa...

Estaremos actuando en Holanda, en Ámsterdam, y en Bélgica, en Amberes. También en Alemania. Y en los próximos meses cantaremos en otros países europeos.

¿También tienen previsto llevar su gira hasta Abu Dabi?

Estaremos unos días en ese país y en Baréin.

A lo mejor se encuentran al padre de Felipe VI o su nieto...

Si nos encontráramos con Don Juan Carlos, estaríamos encantados de saludarle.

«La Macarena» fue una de las canciones más emblemáticas de los años 90. ¿Qué significa este tema en sus vidas?

«La Macarena» marcó un antes y un después en nuestra carrera artística. Fue un bombazo absoluto y nos abrió muchas puertas en todo el mundo.

Los del Río arrasaron con "La Macarena" La Razón

En el plano personal lleva casado más de cincuenta años con su esposa. ¿Cuál es la clave del éxito de su matrimonio?

Conocí a María Isabel en mi tierra, en Dos Hermanas, Sevilla. Iba paseando por la calle y vi a una mujer morenita y confieso que me encantó. Al principio no fue fácil conquistarla, lo hice con el cariño, y mire llevamos ya más de medio siglo juntos y tenemos cuatro hijos maravillosos. Formamos una familia unida. Una auténtica piña.

A Antonio Romero, más que un compañero de trabajo, le puede considerar prácticamente su hermano...

Nos conocemos desde que éramos unos niños y empezamos a cantar juntos a los catorce años. Toda una vida compartida… Nos casamos casi a la vez y tuvimos los hijos casi al mismo tiempo. Nos entendemos con una simple mirada. Y podemos presumir de que nuestras dos familias están también muy unidas. Esta complicidad y sintonía se trasmite en el buen rollo de nuestras actuaciones.

Lo de retirarse... ni lo contemplan.

¿Jubilarnos? La gente se jubila y después se muere a los seis meses de puro aburrimiento. Nosotros nos levantamos todos los días pensando en que tenemos que seguir dando alegría al cuerpo de los demás. Como hizo «La Macarena». Ese es nuestro lema vital. Hay Los del Río para largo.