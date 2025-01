Drones para Don Juan Carlos por su cumpleaños

En su cumpleaños, celebrado en Abu Dabi hoy, 5 de enero, el Rey Juan Carlos disfrutó de una sorpresa inesperada que no tuvo en el aniversario pasado. El día anterior, el cielo de Abu Dabi en la zona de la isla de de Nurai, donde vive, se cubrió de drones. Las imágenes se podían ver desde varios lugares de la ciudad. En una aparecía Don Juan Carlos con el uniforme de Capitán General de los Ejércitos; en otras, la corona del escudo real y mensajes en los que se podía leer «Cumpleaños, Majestad».

Se trata de un regalo inesperado organizado por sus amigos emiratís y que, según confirman, emocionó profundamente al padre de Felipe VI. No se esperaba ese montaje tan especial. Junto a él estaban las Infantas Elena y Cristina y los nietos Felipe Juan Froilán, Victoria Federica y Juan y Pablo Urdangarin, que viajaron hasta Emiratos para pasar estos días tan importantes junto a su padre y abuelo.

No a la discreción

Estas jornadas han sido muy emotivas. Si el año pasado quiso que su su fiesta de cumpleaños fuera discreta, esta vez no hubo imposición a los amigos para que no contaran nada. Parte de ellos se habían desplazado ya hasta Abu Dabi para compartir el fin de año con Don Juan Carlos, igual que hicieron sus hijas. No hay que olvidar que, a pesar de contar con una buena salud y con supervisión médica casi a diario, los 87 años le pesan en cuanto a su movilidad.

La Infanta Elena y el Emérito en la entrega de trofeos en las regatas de Sanxenxo. Gtres

Durante los días previos al aniversario, se celebraron encuentros y actividades para el grupo fiel, que nada tiene que ver con los que le abandonaron cuando abdicó y marchó a Emiratos. Los invitados en su 87 cumpleaños han tenido a su disposición las habitaciones reservadas en varios hoteles de cinco estrellas. La estancia ha incluido varias visitas dentro de la ciudad y también desplazamientos hasta Dubai.

Todo se ha previsto para que los invitados disfruten de unas vacaciones que cada uno se ha pagado de su propio bolsillo. Varios de ellos son propietarios de aviones privados, con lo cual su privacidad está asegurada.

Entre los amigos que se han desplazado a Abu Dabi, están varios empresarios como Vicente Boluda, Javier Corsini, Miguel Arias, el doctor Eduardo Anitua, Pedro Campos y los hombres que conforman el grupo de Sanxenxo, Vicente Dalmau Cebrián Sagarriga, dueño de las bodegas Marqués de Murrieta y Manuel Piñeira. Son los incondicionales que nunca le han traicionado y han sido leales.

El Rey Juan Carlos con su mano derecha, Pedro Campos, a bordo del Bribón larazon

Una de las felicitaciones más entrañables que ha recibido ha sido la de su nieta Victoria Federica, que ha utilizado las redes sociales para felicitarle y, de paso, dejar constancia de la admiración y el cariño que siente hacia su abuelo. La hija de la Infanta Elena ha compartido con sus seguidores una imagen de ella, muy pequeña, con el Rey Juan Carlos.

Rey emérito Agencia EFE

La imagen es una muestra más del amor de la hija de la Infanta Elena hacia su abuelo, con el que siempre ha mantenido una relación muy cercana y con el que comparte la afición taurina, heredada de él.