Los del Río: "Con orgullo, nos consideramos parte de la familia Hidalgo"

La amistad del dúo Los del Río con la familia Hidalgo viene de lejos. Rafael Ruiz y Antonio Romero actúan en prácticamente todos los eventos organizados por Juan José Hidalgo, presidente ejecutivo de Globalia, uno de los emporios turísticos más importantes de nuestro país. Como asegura Rafael a LA RAZÓN: «Nos consideramos miembros de la familia de los Hidalgo, hay una gran amistad que supera los límites de la relación profesional», explica Rafael, destacando la relación que tienen con el patriarca de la familia.

¿De dónde viene esa amistad?

Juan José es un íntimo amigo y nuestro fan número uno. La admiración es mutua. Se lo aseguro. Cuando cantamos en sus fiestas siempre es el primero en salir al escenario con nosotros. Hace tantos años que nos conocemos que no recuerdo realmente quién nos presentó. Lo que sí puedo decirle es que congeniamos inmediatamente. Y la amistad está por encima de todo.

¿Y con su hijo Javier?

Le hemos tratado poco. Como es lógico, nos hemos visto en acontecimientos sociales o familiares y poco más. También, suele acudir a actos de la empresa y en bodas, bautizos, comuniones, aniversarios… Los Hidalgo siempre cuentan con nosotros y estamos presentes en cada evento familiar. ¿Por qué? La sintonía entre ambas partes es total.

¿Cómo son esas fiestas?

Muy emotivas y divertidas. Se nota que es una familia muy unida. Son una piña y se quieren mucho. Hemos estado con ellos en muchos lugares, desde Madrid a la República Dominicana. Nos han llevado en sus aviones a todos lados. Juan José es un hombre muy sencillo, habla con todo el mundo con mucha naturalidad. Es más sencillo que nosotros mismos, y un gran trabajador. Un fuera de serie. Personas así, con ese carisma, esa fuerza y esa entrega quedan pocas.

Les admira tanto que puso el nombre «Los del Río» a uno de los aviones de Air Europa.

Fue un gesto que nos llena de orgullo. Subirse a una aeronave que lleva nuestro nombre es un gran motivo de satisfacción, un chute de emoción. Es para estar encantados de la vida. También hemos estado en los actos de inauguración de otros de sus aviones…

¿Hidalgo paga bien?

Nunca nos hemos quejado en este aspecto, porque es muy generoso. Es más, si necesita que cantemos gratis lo hacemos.

Javier se pasa la vida viajando. ¿hace mucho que no le ven?

Pues creo recordar que desde la última celebración familiar, en junio de este año, en la comunión de una de sus sobrinas. Es una familia muy familiar, mucho de reuniones y de compartir.

¿Cómo es Javier Hidalgo en las distancias cortas?

En los eventos familares muy correcto y educado como todos.

¿Estaba en alguna de esas fiestas la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la que se ha llegado a vincular con alguno de los negocios de los Hidalgo?

No. No la conocemos, ni la hemos visto en la vida. No sabemos nada de eso que nos cuenta.

Se puede decir que Los del Río forman un dúo que no conoce la palabra retirada.

Desde luego, seguimos al pie del cañón y ya tenemos programados setenta conciertos para el 2025. Llevamos cantando más de sesenta años. Antonio y yo nos unimos cuando éramos unos críos y nunca nos hemos separado. Y tal y como está el mundo de la música, somos unos privilegiados. Tenemos las mismas ganas e ilusión que en nuestros comienzos, nunca hemos perdido la sencillez ni la humildad. Desde entonces, hemos dado dos vueltas al mundo. Nuestra música llega a todas partes. Y «Macarena» es una especie de himno para muchos, da igual el país. Dicen que hemos vendido cien millones de copias y que existen cuatro mil setecientas versiones de la canción.

Hasta hubo conversaciones, que finalmente no llegaron a un acuerdo, para que el mismísimo Michael Jackson hiciera una versión...

¡Imaginese, el bombazo que hubiera sido!