Ramiro Oliveros: adiós al galán que lo dejó todo por amor

La última vez que hablé con Ramiro Oliveros me dio la impresión de que era un hombre completamente infeliz. Acababa de fallecer el gran amor de su vida, Concha Márquez Piquer, y no encontraba sentido a su existencia.

Ramiro Oliveros fallece a los 82 años EUROPAPRESS

“Hubiera querido irme con ella, me siento muy solo, Concha lo era todo para mi, mi esposa, mi confidente, mi amiga, mi amante… todo.” Le encontré tan abatido que hice hincapié en que le quedaba su otro gran amor, su hija Iris, que al morir hoy su padre se encontraba a su lado, y ha desvelado a la periodista Bea Cortázar que “mi padre me ha sonreído, ha mirado al cielo y se ha ido”. Esa mirada iba dirigida a Concha. Desde que se fue de este mundo en el 2021, su marido soñaba con reunirse con ella. Me lo dijo muy claro en aquella charla postrera: “no tengo ganas de vivir, dejo pasar los días sin el menor ánimo, la echo tanto de menos…”

Estos últimos años luchaba contra una larga enfermedad, sufría problemas pulmonares y cardíacos. Y ha sido un fallo multiorgánico el que se lo ha llevado de este mundo. El velatorio es en la Sacramental de San Isidro, y el sábado recibirá cristiana sepultura.

Recuerdo el día que le conocí, fue a mediados de los setenta en las instalaciones de TVE en Prado del Rey. Grababa un Estudio 1 y despertaba admiración entre las mujeres que se cruzaban a su paso. Se lo comenté y me respondió riendo, “ya estoy acostumbrado”. Era un galán con todas las de la ley, un conquistador nato.

Su vida sentimental está marcada por tres mujeres, la primera, ya fallecida, una mujer con la que tuvo dos hijos, Ramiro y Hugo Samuel.

En 1975 contrajo matrimonio religioso con al fotógrafo argentina Consuelo Buenader, de la que se divorció en 1982. Ese mismo año se casó por lo civil con la que a la postre sería su gran amor, Conchita Márquez Piquer.

Concha Márque Piquer presenta su disco 'Desde mi rincón' junto a su marido, Ramiro Oliveros, a 11 de diciembre de 2003, en Madrid (España). Europa Press Reportajes Europa Press

Como indicaba antes, abandonó su profesión de actor para estar siempre a su lado. Una vez me dijo que “en todos los años que estuvimos juntos solamente pasamos una noche separados”. Les gustaba mucho viajar, sobre todo a Londres, Buenos Aires y Nueva York, y todos los fines de año los pasaban en la ciudad de los rascacielos.

Si le preguntabas de cuales de sus trabajos actorales tenía mejor recuerdo, contestaba sin titubear, “de los Estudio 1, de la,serie “Los gozos y las. Sombras” y de películas como “Más allá del deseo”, “El poderoso influjo de la luna” y “Memorias de Leticia Valle”.