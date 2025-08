Las vacaciones de lujo de Joaquín Prat tras dejar las mañanas de Telecinco: así es su hotel de Formentera de más de 1.500 euros la noche

Con voz entrecortada por la emoción y visiblemente conmovido, Joaquín Prat se despedía el pasado 31 de julio de la audiencia matinal de Telecinco, con estas palabras cargadas de gratitud y cariño:

“Los periodistas, presentadores y comunicadores nos debemos al espectador. Ustedes son la razón de ser, siempre los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos profundamente agradecidos, porque son quienes nos ven y gracias a quienes tenemos trabajo. Por eso me siento en la obligación de, por si no lo saben, anunciarles que este ha sido mi último programa en las mañanas. La cadena me ha confiado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre”.

Con este emotivo mensaje, el presentador cierra una etapa y abre con entusiasmo una nueva era en las tardes de la cadena. Pero antes, toca desconectar, cargar energías y, por supuesto, disfrutar del verano.

El destino elegido para su merecido descanso no podía ser más idílico: la mágica Formentera, ese rincón balear que cautiva a quien la pisa y que, con su autenticidad, le planta cara a sus vecinas más bulliciosas, como Ibiza, Mallorca o Menorca.

Joaquín se aloja en un enclave de ensueño: el exclusivo Hotel Cala Saona & Spa, un cuatro estrellas ubicado a escasos pasos de la cala que le da nombre, con vistas de infarto al azul del Mediterráneo y a una exuberante pinada que enmarca el paisaje con elegancia natural.

Su habitación, una doble superior de 54 metros cuadrados, ofrece todas las comodidades posibles, entre ellas, un jacuzzi privado en la terraza con vistas al mar, acceso ilimitado al spa y ese aire de discreta sofisticación que convierte una estancia en experiencia. Lo que no ha trascendido es con quién comparte estos días de relax, aunque todo apunta a que podría tratarse de Alexia Pla, su pareja desde hace cerca de tres años.

Basta con echar un vistazo a las imágenes del hotel, la habitación o el entorno para soñar con escaparse allí una noche. Sin embargo, el capricho no es apto para todos los bolsillos: la estancia mínima es de tres noches y, en plena temporada alta de agosto, la habitación de Prat puede alcanzar fácilmente los 1.500 euros por noche. Por ejemplo, alojarse del 25 al 28 de agosto tendría un coste total de 5.580 euros, desayuno incluido… ¡y sin coincidir con el fin de semana!

Eso sí, el presentador ha compartido varios detalles del hotel en sus redes sociales, lo que hace pensar que su estancia podría formar parte de una colaboración publicitaria, lo que explicaría —y mucho— este pequeño gran lujo veraniego. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, no sería extraño que el hotel haya querido contar con él como prescriptor de su exclusivo rincón balear.