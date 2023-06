La reacción de Ortega Cano al último ataque de Gema Aldón tras la polémica visita de los Mohedano a Chipiona

Crece la tensión entre la familia de Ortega Cano y Ana María Aldón. El sábado, todos los Mohedano, salvo Rocío Carrasco, asistieron al homenaje de Rocío Jurado por el 17 aniversario de su muerte en Chipiona. Y el diestro decidió llevar al pequeño José María al acto de 'la más grande', mientras la diseñadora de moda se encuentra en 'Supervivientes'. La andaluza ha vuelto al reality que le cambió la vida como fantasma del pasado y el torero se ha quedado estos días al cuidado del menor mientras la televisiva vive esta nueva experiencia en Honduras.

La familia de Rocío Jurado en el homenaje por el 17 aniversario de su muerte Gtres

Gema Aldón, hija de Ana María y hermana de José María, no dudó en atacar públicamente a Ortega Cano por haber llevado al menor al homenaje de Rocío Jurado a través de un durísimo tweet. La joven, sin piedad, le reprochó su decisión con un mensaje que acumula más de 2.000 'me gusta', avivando la tensión entre ambos clanes. "No lo entiendo. En qué momento llevas a tu hijo pequeño al cementerio, para homenajea tu ex mujer fallecida. Mejor llévalo a ver a su abuela, nuestra abuela que aún vive y vive en Sanlúcar", escribió Gema sobre el asunto.

Ortega Cano, tras el homenaje, regresó a la capital para acudir a la Corrida de la Prensa de la Feria de San Isidro, una cita indispensable para él. En solitario y sin la compañía de Gloria Camila, persona que le ha acompañado este mes a unas cuantas faenas, ha reaccionado al ataque de Gema Aldón y a la polémica surgida por la decisión de haber llevado a su hijo a la tumba de su exmujer. Con semblante muy serio y cara de pocos amigos, el ex de Ana María Aldón ha hecho caso omiso a las palabras de la hija mayor de la diseñadora y no ha querido entrar en el conflicto. Aunque no ha querido pronunciarse sobre ello, por su actitud se sobreentiende que no le ha sentado nada bien, pero que prefiere mantenerse al margen para no hacer crecer más la tensión entre ambas familias.

Ana María Aldón, de momento se encuentra aislada en Hondura disfrutando de su experiencia en 'Supervivientes' y no se ha enterado de lo ocurrido con su hijo y el homenaje de Rocío Jurado en Chipiona. Ahora solo queda esperar a que regrese a España y se pronuncie sobre qué le ha parecido esta decisión de su exmarido.