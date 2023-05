Ortega Cano, muy nervioso, se pronuncia sobre las declaraciones de Michu contra José Fernando

José Fernando está a un paso de la total libertad. El hijo de Ortega Cano recibirá el alta hospitalaria dentro de muy poco después de estar 5 años ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos. El joven está totalmente recuperado y ya disfruta de una semi libertad con permisos semanales. Estas salidas las emplea para pasar tiempo con su familia y recuperar todo el tiempo que ha perdido con ellos. Todo el clan está muy emocionado y feliz con el regreso de José Fernando a casa. Menos Michu. La madre de su hija Rocío decidió cortar su relación con el al enterarse por la prensa de la comunión del pequeño José María, el hijo que tiene el diestro con Ana María Aldón.

Desde que rompieron su noviazgo, hace aproximadamente un mes, la andaluza no ha querido pronunciarse sobre el padre de su hija hasta esta. Michu, a través de su cuenta de 'Instagram'. confesó cómo era criar a una pequeña con un "padre poco presente", ya que José Fernando está afincado en Madrid y ella en Andalucía. "Hombre, no te voy a mentir… Es un poco jodido, pero te haces superfuerte. Y cuanto más mayor se hace (la niña), más te irá enseñando, también a quereros mucho", desveló sobre el asunto.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío Michu Instagram

Y ayer, tras esta declaración, Ortega Cano, que hace unos días dejó la puerta entreabierta sobre una posible reconciliación de su hijo con Michu, fue preguntado sobre el dardo envenenado que le lanzó la andaluza a su primogénito nada más llegar a la plaza de Las Ventas de Madrid. El diestro, muy esquivo y nervioso, solo pudo responder un "ay yo eso no". El padre de José Fernando, con cara de pocos amigos, intentó huir de la prensa para no responder a ninguna cuestión relacionada con el joven. Ortega Cano, que quiso escapar lo más rápido posible para entrar a la plaza cuanto antes, terminó tropezándose con algunos asistentes que tenía delante. Parece ser que las palabras de Michu no han sentado bien al torero y a su familia, y han preferido no pronunciarse sobre qué les ha parecido ese ataque de la andaluza, con la que han mantenido estos años algún que otro rifirrafe.