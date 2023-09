Reaparece Terelu Campos tras la muerte de María Teresa Campos

La última semana ha sido especialmente dura para la familia Campos. Tras la muerte de la presentadora María Teresa Campos las redes se han llenado de apoyo a la familia ante esta triste noticia. Pero los mensajes más emotivos han llegado desde el corazón de las Campos. Hace unos días Carmen Borrego y Alejandra Rubio, hija y nieta respectivamente de María Teresa, compartían una carta en la que se despedían de ella y mostraban todo lo que había significado para ellas.

Por su parte, Terelu Campos compartió ayer sus sentimientos y un deseo de “solo quiero desaparecer para estar a su lado”. Con una publicación en ‘Instagram’ en la que mostraba imágenes de ella junto a su madre, ha hecho que sus allegados se preocupen por su situación. Una de las personas que más se ha preocupado ha sido su hija Alejandra Rubio y lo ha expresado desde ‘Fiesta’. En el programa, dirigido por Emma García, se ha hablado de la situación que está atravesando durante la última semana y durante la emisión Alejandra ha tratado de rendir homenaje a su abuela y ha vuelto a comentar la publicación de Terelu que ha preocupado en su perfil de ‘Instagram’. Acto seguido ha sido la propia Terelu la que se ha puesto en contacto en directo con el programa y ha dicho con voz entrecortada: “estoy sufriendo mucho por mi hija. Le he enviado unos mensajes para que sepa que estoy tranquila. Que la quiero mucho y la voy a cuidar mucho. Lo estás pasando muy mal porque eres la única que está dando la cara y se lo duro que es eso” ha tratado de calmar sus preocupaciones la hija de María Teresa.

Alejandra Rubio Así es la vida

Y es que ante la situación Alejandra no ha podido evitar coger el papel más fuerte: “yo estoy aquí para lo que queráis. Ellas ahora no pueden, están pasándolo fatal. Tengo un carácter diferente y creo que tengo que estar aquí” afirma diciendo que está pasando un mal momento porque Maria Teresa era su abuela, pero para Terelu y Carmen Borrego era su madre. Y esas palabras llegaron al corazón de la televisiva que no ha dudado en mostrar lo importante que es su hija para ella “eres el pilar de mi vida. Se fue mi otro pilar y ahora lucharé por ti”.

Pero el duelo para Alejandra no ha hecho más que empezar “Lo peor de todo va a ser cuando nos demos cuenta, cuando nos falte. Ahora mismo estamos en una nube. Como estábamos tan pendientes de mi abuela. Cuando empiecen a ver su vacío es cuando va a ser…”, ha explicado a Emma García y ahora solo queda esperar que pase el tiempo y que puedan volver a mirar hacia delante sin la reciente pena de la pérdida de María Teresa Campos.