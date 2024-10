El retiro de Rudy Fernández: moda, ladrillo y restaurantes

El pasado 10 de junio el mundo del baloncesto decía adiós a uno de sus ídolos. Puesto en pie, el WiZink Center despedía con una histórica ovación a Rudy Fernández, en una demostración que será recordada. A sus 39 años, el deportista deja un palmarés casi irrepetible al alcance de muy pocos: bicampeón mundial, tetracampeón continental y doble subcampeón olímpico. Además de ser el primer jugador en la historia del baloncesto masculino en haber participado en seis Juegos Olímpicos.

Unos días después, el jugador balear recibía también el homenaje del Real Madrid. Al recoger la insignia de oro y brillantes del club de manos de Florentino Pérez, Rudy tenía unas emotivas palabras de agradecimiento hacia su mujer, Helen Lindes, uno de los pilares de su vida y de su carrera deportiva en los malos momentos, como reconocía. «No terminaba de encontrar mi sitio, pero de repente llegué a casa. Conocí a mi compañera de vida y juntos creamos un hogar». La pareja, que se conoció en 2011, se casaba 4 años después contrayendo matrimonio el 4 de julio de 2015 en Sa Fortalesa, un castillo del siglo XVII localizado en la Sierra de Tramontana de Pollensa (Mallorca). Juntos han formado una familia con Alan(8) y Aura(5), que pronto se convertirá en numerosa, ya que Helen se encuentra embarazada de 23 semanas.

Rudy Fernández y Helen Lindes Instagram

La retirada, aparte de permitirle disfrutar de su futura condición de padre de familia numerosa, le abre a Rudy Fernández la posibilidad de entregarse a sus otras dedicaciones empresariales, una actividad que cultiva desde hace unos años. Quizá pensando en esa jubilación el jugador ha invertido el dinero conseguido en las canchas en varias empresas de distinto signo. Rudy (o Rodolfo, su verdadero nombre) gestiona su vida empresarial a través de Alaura RF SL (acrónimo del nombre de sus hijos Alan y Aura). Fundada en 2021, con una inversión inicial de medio millón de euros, la sociedad se dedica a la inversión inmobiliaria mediante la adquisición, compraventa y explotación de bienes. El jugador desempeña el cargo de único socio y administrador de la misma. Los números avalan a la sociedad, que en 2023 declaró activos no corrientes, es decir, recursos que la empresa no tiene intención de consumir en un año, por valor de 522.000 euros. Además, Alaura RF declaró un pasivo corriente, es decir las deudas a la que debe responder en un plazo inferior a un año, de solo 24.000 euros.

¿Un pie en la moda?

No es la única empresa del jugador. En mayo de este año, justo un mes antes de retirarse, Rudy creó Aldaunis SL, una empresa dedicada «al comercio, la confección, fabricación y compraventa y diseño de productos textiles». La empresa que está radicada en Madrid, cuenta con un capital social de 60.000 euros. Esta es la última pero no la única incursión del ex alero en el mundo de la moda, de donde procede profesionalmente su mujer Helen, que fue ganadora del certamen de Miss España en el año 2000 con solo 18 años de edad. En abril de este mismo año, el jugador mallorquín finiquitaba su participación en otra empresa relacionada con la moda, Oniks Concept SL. Constituida solo 9 meses antes, el deportista figuraba como administrador único de la misma a través de una de sus sociedades, Alaura RF. La sociedad estaba dedicada a diseño y fabricación de productos textiles y radicada en Sabadell. Rudy la abandonaba dejando a una nueva administradora al frente.

Helen Lindes El Hormiguero

Otra de sus apuestas más mediáticas es su participación en Leisure Partners SL, la empresa que gestiona los restaurantes de lujo Tatel y Totó, de los que Rudy Fernández es socio. Tatel posee ya locales en ciudades emblemáticas como Ibiza, Valencia, Beverly Hills, Ciudad de México o Abu Dabi. Este grupo empresarial viene de la mano de nombres como Abel Matutes Jr. y Manuel Campos Guallar y es el lugar donde otros deportistas como Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo han decidido, en un momento de sus vidas, invertir. Rudy Fernández no se ha resistido a la apuesta.

Spain's #05 Rudy Fernandez reacts from the bench in the men's preliminary round group A basketball match between Canada and Spain during the Paris 2024 Olympic Games at the Pierre-Mauroy stadium in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on August 2, 2024. Thomas COEX AFP

En suma, las ganancias en sus negocios vienen a redondear las millonarias cantidades que el jugador se ha embolsado en su casi 25 años en activo, incluyendo su paso por la NBA donde jugó 4 temporadas repartidas entre los Portland Trail Blazers(3) y Denver Nuggets(1). Más de dos décadas como uno de los jugadores mejor pagados que le han permitido amasar una fortuna valorada en más de 25 millones entre salarios, publicidad y derechos de imagen.