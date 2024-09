Rudy Fernández desvela por error el sexo del bebé que espera con Helen Lindes

Rudy Fernández y Helen Lindes están en una época de emociones a flor de piel, pues están contando las semanas para convertirse en familia numerosa. Fue el pasado mes de agosto cuando el baloncestista y la ex Miss España dieron a conocer la buena nueva de que estaban esperando la llegada del que será su tercer hijo, a quien esperan encantados sus hermanos Alan, de siete años, y Aura, de cinco. Una feliz espera que seguramente haya tenido algo que ver en la decisión del deportista de colgar las botas, tras su despedida de este miércoles de su club, el Real Madrid, con un discurso que hizo llorar a su esposa. Eso sí, mientras muchos repararon en las lágrimas de la modelo, otros también en un pequeño detalle que incluía el jugador en sus emotivas palabras y que se ha entendido como un desliz. Y es que la pareja ha querido mantener en secreto el sexo del que será su tercer retoño, aunque por un descuido se ha desvelado cómo este bebé desempata entre sus hermanos.

“Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡Ampliamos la familia! Bebé número 3 en camino”, gritaban a los cuatro vientos con sus redes sociales como altavoz el matrimonio. Pero en ese momento en agosto no se habló del sexo, pues se referían a él con el ambiguo “bebé”, pese a encontrarse en la semana 17 del embarazo, siendo común salir de dudas entre la semana 12 y 14. Pero ahora Rudy Fernández ha tenido un traspiés en su emotivo adiós, al desvelar por error lo que está esperando, cuando quería dedicarle unas emotivas palabras a su esposa. Un mensaje cargado de amor, con promesas de futuro y reconocimiento al sacrificio en el que se ha colado la gran noticia que querían reservarse.

Rudy Fernández ha considerado que ha llegado el momento de decir adiós al baloncesto. Lo hace anunciándolo este miércoles en una rueda de prensa junto a los directivos del Real Madrid, sus jefes y familia en los últimos 13 años. Pero en su discurso Helen Lindes y sus hijos tenían un papel protagonista, en el que se produjo el comentadísimo desliz: “No hubiera podido sin Helen. Gracias por tu apoyo sin fisuras, por todos tus sacrificios, tus desvelos para que yo pudiera dedicarme al baloncesto. Gracias por nuestros hijos y gracias por acompañarme en este viaje y aguantarme a diario, que no es fácil, como sabe mucha gente de aquí. Por darme paz en los momentos más difíciles, por hacerme feliz y quererme tanto. Respetarme en aquellos momentos en los que sabías que no eran momentos de hablar. Te prometo que voy a intentar cuidarte como lo has hecho durante estos años y lo voy a hacer con una nueva incorporación al equipo Fernández Lindes, como es nuestra bebé”. ¡Soltó la bomba!

Sí, no cabe duda que al referirse a “nuestra bebé” lo que espera es una niña, aunque quizá Rudy Fernández no fuese consciente de ello en un primer momento. Sí más tarde, cuando el revuelo en las redes sociales ha dejado al descubierto su desliz. Y eso que la propia Helen Lindes ha tratado de ocultar precisamente esa última referencia cuando ha compartido este discurso en su cuenta personal de Instagram. Quería compartir con sus seguidores tan emotivo instante, en el que ella no pudo contener las lágrimas. Eso sí, no quería compartirlo todo, de ahí que cortase el vídeo antes de que se hiciese referencia a “nuestra bebé”. Eso prefiere mantenerlo de forma más discreta.