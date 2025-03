Risto Mejide recibe por adelantado los regalos de sus hijos por el Día del Padre: "No soy capaz de transmitir lo que mis dos amores me han hecho"

El próximo 19 de marzo se celebra el Día del Padre, coincidiendo con la festividad de San José. Aunque este año no cae en festivo, muchos padres cuentan los días para conocer qué sorpresa recibirán de parte de sus hijo en esta fecha tan señalada, marcada por mensajes de cariño y de amor.

A pesar de que aún queda una semana para este día, algunos padres ya han recibido su regalo por adelantado, como es el caso de Risto Mejide, que no ha dudado en compartirlo en su perfil de Instagram, donde acumula más de 1,4 millones de seguidores.

Roma y Julio sorprenden a Risto Mejide

Los hijos del publicista han sorprendido a su padre con unas emotivas cartas por el Día del Padre. "Para el mejor padre del mundo, te quiero mucho", ha escrito la pequeña Roma, de tan solo cinco años, en una cartulina junto a un dibujo en la que aparece junto a su padre y su hermano mayor.

Julio, el primogénito de Risto, le ha dedicado también unas bonitas palabras al comunicador y una dedicatoria más extensa que la de la hija de Laura Escanes. "Feliz día del padre, a mi mejor amigo, a mi compañero de viajes, a mi guía, a mi mentor. Feliz día, papá. Porque has sido el mejor desde hacer más de 15 años. Te quiere, tu hijo, Julio", ha escrito el joven.

Tras recibir estas cartas de sus hijos, Risto Mejide ha compartido los regalos en Instagram. "Tengo los mejores hijos del mundo. No soy capaz de transmitir lo que mis dos amores me han hecho sentir con estos mensajes. Así que os pongo sus mensajes directamente. Feliz día del padre (si, adelantao, qué pasa, si ellos no podían esperar, yo tampoco)", ha añadido el publicista en el post. Las reacciones no se han hecho esperar y la publicación se ha llenado de mensajes de amor hacia el presentador y su familia. "Muero de amor. Son lo más importante que jamás tendremos", ha comentado Cristian Cifuentes.