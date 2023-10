Así ha sido la fiesta temática de Roma, hija de Laura Escanes y Risto Mejide, por su cumpleaños

Ayer la pequeña Roma, hija de Risto Mejide y Laura Escanes, cumplió 4 años y su madre no dudó en organizarle una fiesta infantil temática por todo lo alto en un parque especializado en celebraciones para los más pequeños de Madrid. La "it girl" disfrutó de una tarde inolvidable llena de emociones junto a su retoño y sus allegados más cercanos y no dudó en compartir en sus redes cómo se lo pasaron durante toda la velada.

Story de Laura Escanes del cumpleaños de su hija Roma Instagram

La "it girl" organizó una fiesta temática de las princesas Disney y el color rosa fue el protagonista del evento. Laura Escanes disfrutó como una niña más del cumpleaños e incluso acabó pintándose la cara como algunos invitados a la celebración. La pequeña Roma vivió una tarde inolvidable en la que no le faltó de nada, desde una gran tarta hasta una piñata. Incluso se atrevió a inciarse en el mundo de la escalada, hobbie que parece que ha heredado de su madre. "Hay alguien por aquí que ya tiene cuatro añitos (...) ¿Por qué tan mayor?", escribía la influencer en una imagen junto a su hija. "Creo que no existe niña más feliz que esta", añadía, emocionada por ver a Roma pasándoselo en gran en el día de su cumpleaños.

La tarta de cumpleaños de Roma, hija de Laura Escanes Instagram

A diferencia que el año pasado, que Laura Escanes y Risto Mejide se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hija en común, a pesar de haber anunciado días atrás su separación después de 7 años de relación, en esta ocasión no ha habido ni rastro del publicista en la fiesta de cumpleaños de Roma y solo ha compartido fotografías la catalana. Álvaro de Luna, pareja actual dela influencer, tampoco pudo asistir al evento por motivos de trabajo, aunque el joven ha forjado con la pequeña una buenísima relación, siendo la mayor fan de la música del artista.

Laura Escanes junto a su hija Roma Instagram

Laura Escanes no descarta volver a convertirse en madre y así expresó su deseo a sus seguidores, aunque no de manera inmediata: "Tener más hijos ahora mismo no, aunque en un futuro sí que me gustaría". Además, tampoco descarta volver a pasar por el altar. La influencer, después de su sonada separación con Risto a finales de septiembre del año pasado, ha vuelto a enamorarse y conforma con Álvaro de Luna una de las parejas más consolidadas y que más miradas acapara del panorama nacional.