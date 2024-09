Roberto Verino: "Yo trabajo para una inmensa minoría"

La capital vuelve a rezumar alta costura, pero estos días son algunos de sus lugares más emblemáticos los que se convierten en escenario de las muestras de las firmas más relevantes a nivel nacional. Roberto Verino ha apostado esta tarde por la estética industrial del Espacio Larra para presentar “Undressed”, una colección que apuesta por reivindicar la elegancia de lo sencillo. “Con la sencillez damos con la clave de un concepto de moda que no tiraniza, al contrario, pone en valor a las personas. Lo importante es que tú lleves el vestido, no que el vestido te lleve a ti. Es la clave para que la gente sea feliz vistiéndose”, explica el diseñador a LA RAZÓN.

Su desfile, enmarcado en la agenda de Madrid es Moda, ha sido una procesión de grises y tonos sobrios. Verino propone la elegancia del “total black” o la pureza del “total white” frente a “los volúmenes grandes, estampados o colorines” que, bajo su punto de vista, “en lugar de ser fiel a la imagen del consumidor, lo que hace es disfrazarla”.

-¿No es paradójico presentar una colección de ropa con el nombre de ‘Desnudo’?

Realmente no pretendemos que se interprete así, sino más como “desvestirse” de los convencionalismos. Lo que pretendemos es que se ejercite y fortalezca la autoestima, y para ello nos tenemos que conocer. Nos tenemos que cuidar, aceptar y querer. Despojarse de los convencionalismos significa que lo importante eres tú y sobre todo que seas quién eres. No te intentes parecer a nadie ni aparentar lo que son otros. Lo importante es que seas tú con todas las consecuencias, y ese ejercicio poco a poco te fortalece. El verdadero lujo es ser quién eres realmente, y es algo que he defendido desde que empecé. Ese vanguardismo sigue estando ahí. Seguimos apostando por lo sencillo, lo funcional, las materias primas de muy alta calidad, para que los armarios sean con el paso del tiempo armarios emocionales e inversiones en lugar de gastos. Además, eso ayuda a ser sostenible. Con la sencillez damos con la clave de un concepto de moda que no tiraniza, al contrario, pone en valor a las personas. Lo importante es que tú lleves el vestido, no que el vestido te lleve a ti. Es la clave para que la gente sea feliz vistiéndose.

-Sin embargo, el “street style” parece apuntar al contrario, a la extravagancia.

Esas modas… ¿Quién dictamina que son modas? Hay que evitar convertirse en esclavo de las modas o tendencias que en absoluto favorecen. A mí siempre me han dicho que voy en contra del interés económico de mi trabajo o de lo que marquen las tendencias, pero porque yo creo que la mejor tendencia es precisamente cuidar al consumidor. Volúmenes grandes, estampados, colorines… Para mí, todo eso, en lugar de ser fiel a la imagen del consumidor, lo que hace es disfrazarla. Yo me siento muy agradecido con el consumidor fiel a mí y es a quien le quiero dar el máximo. El consumidor es el rey. Yo no quiero abarcar más, sino trabajar para una inmensa minoría que sea lo suficientemente inteligente para entender que lo que más le conviene es ser él de verdad. Esa actitud sincera es lo que hoy está más valorado.

-Antes hablaba de la importancia de la autoestima, pero tradicionalmente se ha señalado a la Moda por imponer cánones imposibles o discriminar a los cuerpos no normativos.

Yo siempre me he reiterado en esta filosofía y valores que considero que son los que hay que defender. Desgraciadamente, la publicidad es tan fuerte que puede contra un altavoz más pequeño como el mío. Soy fiel a mi discurso y creo que el tiempo me ha dado la razón, y por eso mis consumidores me eligen.

-Una vez más, no estará en IFEMA, el escenario oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Por qué?

Desde 2015 hay un conflicto con el tema de las colecciones de la temporada siguiente. Yo defiendo el concepto “see now, buy now” (lo ves, lo compras), por lo tanto, si yo estoy haciendo una colección que pretende mostrar al consumidor lo que ya está en los puntos de venta y necesita de inmediato, mi propuesta choca mucho con gente que muestra colecciones para el año que viene. Aun así, yo sigo dentro del circuito de la Semana de la Moda y apoyo la Mercedes-Benz Fashion Week, así como Madrid es Moda. Defiendo a Madrid como capital de la Moda y creo que hay que utilizar los lugares emblemáticos de la ciudad para darnos relevancia internacional. Tenemos mucho que andar, pero en algún momento hay que empezar, y qué mejor lugar que la Puerta de Alcalá. Vamos despacio pero con pie firme.

-Londres, París, Nueva York, Milán… ¿Qué le falta a Madrid para ese reconocimiento internacional, a pesar de los grandes nombres que hay ligados a la industria patria?

Nos falta creernóslo y tomárselo en serio. Si no nos lo creemos, no lo vamos a conseguir, y eso no es cosa de un día. Llevamos muchos años defendiendo la utilización de lugares clave de la ciudad como escenario de los desfiles, una fórmula de imagen que nos daría mucha repercusión internacional. Lo que pasa es que no basta con hacerlo una vez. Hay que insistir porque tenemos unos referentes internacionales que nos llevan muchos años de ventaja. Madrid tiene de todo: los mejores museos, restaurantes, lugares de ocio, transporte público… Los visitantes tienen que venir a pasar un fin de semana largo durante la Semana de la Moda y comprar, porque ofrecemos un producto mejor que el de los competidores internacionales y a mejor precio. Con lo que ahorran, se pagarían el viaje. Si supiéramos explicar esto y tuviéramos un discurso coherente, lo conseguiríamos. Pero estamos empezando todavía.

-¿Cuál es el mayor reto al que usted se enfrenta como diseñador o firma?

Seguir día a día y mantener la ilusión intacta. Estamos en un mundo muy atractivo pero muy difícil, así que es importante amar nuestro oficio. A veces la gente piensa que con más de 40 años en el sector está todo hecho, ¡qué va! Esto es empezar cada día como si fuera el primero. La clave está en no conformarse y saber que todos los días hay algo nuevo que aprender.