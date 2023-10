Rocío Carrasco desmiente que haya puesto a la venta las joyas de su madre Rocío Jurado

Una decisión que resuena a los cuatro vientos en el pueblo de Chipiona, de donde era originaria Rocío Jurado. Han pasado 17 años desde que la ‘más grande’ falleciera y su legado aún perdura y es recordada con cariño en la tierra que la vio nacer. Desde hace unas semanas se ha movido la voz por el pueblo de Chipiona y se ha conocido que Rocío Carrasco, hija de La Chipionera, y su marido Fidel Abiac tienen la intención de vender las joyas que una vez pertenecieron a su madre.

La llegada a esta decisión llegaría precedida por años de movimientos financieros con el fin de conseguir liquidez. Ahora, la posible venta de las joyas, ha ocasionado una gran agitación en el entorno de los familiares y amigos de Rocío Jurado.

La gran artista internacional ha sido desde siempre admirada en su Chipiona natal, tal era la admiración que, tras años de trámites, se abrió un museo en honor a La Jurado y todo lo que había aportado a la cultura musical. Aunque en un principio el hermano de la cantante, Amador Mohedano, era el encargado de que el proyecto viera la luz, fue finalmente su hija Rocío Jurado la que llevó este sueño a término.

Museo de Rocío Jurado Instagram

Pero ahora la pareja formada por Rocío Jurado y Fidel Abiac se ha puesto en el foco mediático por una decisión un tanto debatible: vender las joyas que constituyen ahora su patrimonio. Según ha indicado Informalia, la transacción sería llevada a cabo por una intermediaria que ofrecería dichas joyas a las esferas más altas de la sociedad española.

Ante esta información y el aluvión de llamadas que ha recibido por las declaraciones se ha visto en la necesidad de desmentir estos hechos directamente al medio Informalia: “es mentira, me está llamado todo el mundo, no paran de sonar los teléfonos pero no es verdad que venda las joyas”, ha subrayado la que fue colaboradora y presentadora de televisión española.

Sin embargo, sí es cierto que durante los últimos años la pareja ha tenido que tomar algunas decisiones sobre la gestión de su patrimonio. Rocío Jurado ya ha tomado varias propiedades de su madre y las ha vendido por un valor menor al que tenían inicialmente. “El Administrador” fue una finca que servía de refugio para la cantante entre Rota y Chipiona. Su valor inicial era de cinco millones, pero finalmente se acabó vendiendo por 800.000. Con gran parte de sus propiedades embarcadas, la pareja ha hecho frente a las circunstancias de esta manera.