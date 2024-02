Rocío Carrasco reflexiona sobre el pasado con un profundo mensaje

Rocío Carrasco está viviendo momentos de gran estabilidad tanto laboral como personalmente hablando. Hacía mucho que no se veía a la hija de Rocío Jurado tan centrada tras todo lo que tuvo que superar en su pasado. Junto a otros muchos rostros conocidos se ha convertido en una de las claras protagonistas de “Bake off: famosos al horno”, un programa en el que se reta a las estrellas a probar su dominio con la pastelería.

El formato televisivo no se ha limitado a ser una muestra de lo que se puede lograr con un horno, sino que ha dejado grandes momentos para las reflexiones sobre el pasado, el presente y el futuro de los famosos. En este último programa Rocío Carrasco ha sorprendido con un mensaje con el que resume todo lo que ha tenido que superar.

Ha sido durante una prueba en la que estaba manteniendo una conversación con los actores de la serie “La Moderna”, Almagro San Miguel y Helena Ezquerro. Durante una animada conversación la pareja preguntó a Rocío sobre “¿a qué época te gustaría viajar?”, un tema complicado si tienes en cuenta la compleja historia que ha tenido que vivir y que ya sacó a la luz en su docureality “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” que se emitió en Telecinco.

Rocío Carrasco y Alba Carrillo Gtres

“Ni pasado, ni futuro, me quedo con el presente. Me gustaría cambiar el pasado con lo que sé en el presente, pero como eso no se puede elegir…” una respuesta que en un momento parece haber quedado ahí, como una reflexión muy profunda de todo lo que ha aprendido y la ha llevado a estar donde está. Sin embargo, momentos después el ritmo del programa empieza a sobrepasarla. A muy poco de rendirse con la prueba de “Bake Off” le comentaba a su amiga Alba Carrillo: “No puedo, estoy saturada”, a lo que rápidamente ella respondió muy tajantemente con un “¿Qué dices? ¿Te van a poder unas galletitas de té con lo que hemos pasado? Respira y para adelante”, trató de calmarla con un tono amable. Se desconoce si las pastas supusieron un reto demasiado grande para ella o si la pregunta de sus compañeros le había despertado fantasmas del pasado.