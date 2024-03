Rocío Flores y Manuel Bedmar aumentan la familia

"Bienvenida a casa Roma", con estas palabras Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, anunciaban en las redes sociales su decisión de aumentar la familia. No se trata de un bebé, sino de un cachorro. La influencer se ha mostrado muy feliz con la llegada de la perrita: "Lleva en casa cinco días y me ha cambiado la vida", ha reconocido.

La pérdida de su anterior mascota supuso un duro golpe para la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Se fue en un momento muy duro de su vida y así lo reconocía entonces: "Se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera". Y aunque un perro no reemplaza a otro, la influencer confiesa estar muy orgullosa de su decisión de adoptar a un nuevo perro. "Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento super feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobri perruna".

La cachorra se llama Roma, un nombre elegido por ser la última ciudad que ha visitado Rocío Flores. Un viaje del que hizo partícipes a sus casi 750 mil seguidores "online". La influencer vive totalmente alejada del foco mediático y de la televisión. "Me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino.Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final en eso consiste la vida, en ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino. No necesito mucho para ser feliz, con tener salud, a los míos cerca y seguir trabajando, no pido más".

Rocío Flores está centrada en su faceta empresarial vinculada a la cosmética, la belleza y el bienestar integral dentro del sector dermatológico. "Me siento muy orgullosa de haber tomado esta decisión y de apostarlo todo en mi negocio, me siento muy orgullosa de haber conseguido este reto personal", afirmaba en noviembre.