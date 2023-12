Rocío Flores, muy preocupada por sus problemas de salud: "He pasado miedo"

Rocío Flores atraviesa un muy buen momento profesional desde que trabaja para una empresa de distribución de productos estéticos. La nieta de Rocío Jurado no hace más que celebrar en sus redes sociales el éxito arrollador que ha cosechado, pero esta buena etapa se ha visto empañada por unos problemas de salud de los que se viene quejando desde hace tiempo.

"Ayer pasé probablemente el peor de los días de estos meses. Estuve todo el día a oscuras por la migraña", se quejaba en su cuenta de Instagram, aunque enviaba un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Hoy parece que mi cabeza está un poco mejor".

Las migrañas son dolores muy fuertes de cabeza provocados por diferentes causas, y lo peor es que el diagnóstico no siempre es rápido. Aunque la influencer respiraba aliviada porque ya se encontraba algo mejor, las buenas noticias han durado poco y Rocío Flores ha tenido que acudir a un centro médico en busca de respuestas, y por lo visto ha salido más preocupada de lo que entraba. "Sinceramente he pasado un poco de miedo", ha desvelado, sin entrar en más detalles de su posible diagnóstico.

Rocío Flores Gtres

Además, Rocío Flores reflexiona sobre la importancia de prestarse atención a uno mismo, un autocuidado que a veces se deja de lado para atender a las personas que se tiene al lado. "Siempre me preocupo mucho por la salud de las personas de mi entorno, pero no tanto de la mía. Al salir del médico mi cabeza me ha hecho un 'click', y es que no somos conscientes de la importancia de nuestra salud, de hacernos revisiones siempre", aconseja a sus fans de Instagram, y concluye: "Cuidad y cuidaos mucho, y sobre todo sed conscientes de que sin salud no somos nada".

Sin embargo, lejos de tomarse un respiro, Rocío Flores ha continuado su mañana inmersa en el trabajo, como ha venido haciendo hasta ahora. Un ritmo que podría pasarle factura si no lo ha hecho ya.