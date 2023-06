Rocío Flores: «Siento paz al ver que en la televisión ya no hablan de mí»

Rocío Flores ha ejercido como presentadora de la segunda edición del «Golden Nail Congress», una cita internacional de manicuristas celebrado el pasado domingo en Madrid. Allí habló sobre su futuro en los medios de comunicación, la posibilidad de escribir su historia en forma de libro, su madre, del último acto homenaje a Pedro Carrasco, de su situación actual emocional y psicológicamente hablando y también ha respondido a Marta Riesco, quien la ha acusado recientemente de ser la causante de su ruptura con Antonio David.

¿Se ve como presentadora?

Pues la verdad es que me veo mucho mejor que en el papel de colaboradora. Siento menos presión y de momento estoy más tranquila.

Rocío Flores en el 'Golden Nail Congress' Gtres

¿Descarta la posibilidad de seguir ligada al mundo de los medios de comunicación?

Nunca digas jamás, pero sí que es verdad que ahora estoy bien y me ha venido genial alejarme de la televisión porque estoy muy tranquila. Ahora tengo muchísima paz interior al saber que me voy a levantar por la mañana y no oiré hablar de mí en la televisión, es como «uff»...

¿A pesar de que sus ingresos se puedan ver reducidos por ello?

Mi salud mental está por encima de cualquier dinero.

¿Ha sido todo tan duro psicológicamente?

Sí, bastante. Cuando estaba ahí dentro no era consciente de todo el daño que yo me hacía al cargarme todo encima. El hecho de tomar la decisión de alejarme de eso, y luego ya después cuando llegó el veto, encontré la paz.

¿Ha tenido que pedir ayuda en ese sentido?

Sí, he pedido ayuda psicológica en varios momentos, pero muchas cosas me las he cargado yo del todo, quizá no debería aguantar tanto, por lo que he llegado a colapsar en un montón de ocasiones.

¿Es de sufrirlo todo para sus adentros?

Creo que nunca lo he exteriorizado como tal, porque estos dos últimos años me he creado una barrera porque no quiero tampoco mostrar mi debilidad.

¿Está feliz ahora?

La felicidad es algo relativo y depende de muchos factores, pero sí, soy feliz porque tengo a mi familia conmigo, salud y una vida que agradecer, y después de todo lo que ha pasado no me puedo quejar.

Rocío Carrasco y Rocío Flores en una imagen de archivo EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

¿Escribiría sus memorias?

No es algo que lo descarte, aunque todavía hay algo en mí que me frena. Me faltan un montón de cosas por sanar, pero voy en ese camino. Mi meta es levantarme todos los días buscando ese sendero e intentar ir sobreviviendo, aunque resulta complicado. El tener a mi familia con salud y a mis amigos, a gente que me aporte a mi lado, también me reconforta, me ayuda y me motiva a seguir hacia adelante.

Su abuelo ha conseguido recientemente una placa muy importante, no sé cómo lo ha vivido

Ya era hora. Para mí es un orgullo siempre lo he dicho, para mí, mis abuelos van por bandera.

¿No se le ha invitado?

La verdad es que no

¿Le hubiera gustado ir?

Sí, ¿por qué no?

¿Hubiese ido al acto?

A ver, tampoco voy a ir a un sitio donde no me quieren, pero puedo ir perfectamente en otro momento. O sea, yo veinte mil veces he ido a visitar la tumba de mi abuela sin que haya prensa, sin que haya nadie. Nunca me ha hecho falta una cámara para ir a ver a mi abuela

Pedro Carrasco es historia...

Mi abuela era cantante, era la más grande del mundo del corazón, pero él, como deportista reconocido, campeón del mundo, peso pluma, de Europa...

Rocío Carrasco en el homenaje a Pedro Carrasco en Alosno GTRES

¿Le remueve algo todo eso?

Siempre que pasa algo familiar a todos nos remueve, independientemente de que pase el tiempo

¿Quizá porque tenga cosas pendientes con su madre?

No me estaba refiriendo concretamente a mi madre

Ella y Fidel fueron los que estuvieron en el acto, ¿hubiese ido de saberlo?

Probablemente no, si están ellos, probablemente no, porque no voy a ir a un sitio en el que no me quieren

Pero su abuelo sí la quería, y el homenaje era suyo

Ya, y yo a él también le quería. Seguro que él hubiese querido que nuestras vidas fuesen totalmente diferentes

¿El tiempo cura?

El tiempo no cura mis heridas. Lo puedo ver lejano, pero lo que he sufrido para mí se queda. Sin embargo, yo perdonar, perdono, porque, si no, no avanzo. Quiero seguir creciendo y evolucionando.

Si Rocío Jurado estuviese viva...

Si estuviese viva nada de esto hubiese pasado. No estaría de acuerdo con nada y el 90% no habría pasado.

Marta Riesco la ha culpado de su ruptura con Antonio David, su padre

Creo que todos somos adultos y sabemos lo que hacemos en cada momento. No voy a entrar en su juego porque me parece lamentable.