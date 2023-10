Rocío Osorno oficializa su relación con Javier Lorenzana con esta foto

"Dos personas que se hacen reír tienen derecho a todo", ha escrito Rocío Osorno en su último post junto a una foto en la que parece en el campo, junto a su pareja, Javier Lorenzana. Una imagen, con beso incluido, con el que la influencer ha querido oficializar su relación con el modelo y empresario gaditano. la primera conocida tras su separación del político Jacobo (conocido como Coco) Robatto, padre de sus hijos Jacobo y Luis.

Los rumores sobre una posible relación entre la influencer y el modelo surgieron el 21 de septiembre cuando Osorno habló a sus seguidores en la red del "chico del avión", con el que horas más tarde cenaba en el hotel Four Seasons de Madrid. La sevillana confirmaba que ella y Lorenzana se estaban conociendo y consideraba que la palabra "novio" era un paso más en cualquier relación, por lo que ella prefería definirlo como "amiguillo".

Este fin de semana, la pareja ha disfrutado de una romántica escapada al Algarve desde donde ha asegurado a sus seguidores: “Todo bien por aquí”. Pero la sorpresa surgía cuando Osorno publicaba la imagen del beso: "Estoy pasando unas fotos. Qué fuerte esto", anunciaba. Una imagen que comentaba, entre otras, La Vecina Rubia, que escribe: "El chico del avión. Emocionarme por parejas desconocidas is my passion". Sus fans no han dudado en felicitarle y la empresaría reconocía que se emocionaba con tantos comentarios de cariño.