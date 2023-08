Rocío Osorno nos adelanta el vestido midi de su propia firma que promete ser el vestido de invitada perfecta

Rocío Osorno no deja de mostrarnos los looks más icónicos, elegantes y originales en sus redes sociales, y es que la influencer es toda una referente en el mundo de la moda, siendo toda una inspiración para muchas chicas y seguidoras que buscan en ella un referente a la hora de vestir. Lo mejor es que, Rocío Osorno, con un estilo muy discreto, sofisticado y en tendencia, nos muestra en instragram todo tipo de looks, desde los más básicos para el día a día como para ocasiones más especiales, como son los looks de invitada a bodas y otros eventos. Ella es una gran amante de los vestidos, y es que los usa para todo tipo de ocasiones, desde los vestidos midis 'cut out' en negro que usa para un día de recados por Madrid, hasta el vestido mini que Rocío Osorno hizo viral en tan solo unas horas, siendo este un modelo de Zara en blanco con estampado de colores. Pero, sin lugar a dudas, ella es la reina de los vestidos de invitada. Son muchas las ocasiones en las que Rocío Osorno nos muestra sus propuestas de vestidos de invitada perfectos. Hace unos días nos enamoró el vestido de Rocío Osorno de Zara beige con flecos en el bajo, un vestido a la que ella le añadió un cinturón para que enmarcase la cintura, creando así un look perfecto para ocasiones especiales. La influencer tiene su propia firma de vestidos de invitada, y es que hoy ella nos ha mostrado un vestido midi blanco con detalles de flores en un sinfín de colores que próximamente lanzará en su web.

Se trata de un modelo con un estampado muy llamativo en tonos azules, amarillos, rojos y verdes que ella ha combinado con unos tacones tipo stilettos en azul marino y un clutch tipo cofre en plata. Sin duda, no es la única opción de vestido de invitada que nos ha enseñado esta semana, pues hace unos días que nos mostraba Rocío Osorno un vestido midi verde oscuro muy ceñido, de escote en palabra de honor y plumas sobre este, el cual dejó boquiabiertas a todas sus seguidoras, pues se trata de un look perfecto para aquellas bodas de otoño, al tratarse de un tono muy elegante. En esta ocasión, y, al ser un vestido con un estampado muy llamativo, lo ideal sería complementar el look con accesorios y calzado neutro, como ha hecho ella, unos stilettos azul marino. Sin embargo, si buscas un calzado algo más cómodo, puedes optar por unas sandalias con un tacón medio en tono nude, ya que este tipo de color en el calzado produce un efecto de piernas más largas, estilizando así la figura. Sin duda, se trata de un vestido que, tal y como nos comenta ella en su post de instagram, estará pronto disponible en su página web.

Se trata de un adelanto del modelo de vestido que sacarán dentro de unos días, y, lo mejor, en varias tonalidades.