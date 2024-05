Rodolfo Sancho regresa a España tras el juicio a su hijo

La situación en el caso de Daniel Sancho sigue despertando el interés de la crónica social. Tras dejar el juicio visto para sentencia el pasado jueves 2 de mayo, un día antes de lo esperado, Sancho, padre del joven cocinero español, ha regresado de Tailandia para seguir con sus obligaciones antes de que su hijo vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en Madrid por un presunto delito de lesiones contra un taxista.

Este miércoles llegaba el actor de “El Ministerio del Tiempo” al aeropuerto de Madrid Barajas en compañía de sus dos abogados, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, que le han acompañado al país asiático durante la última semana del juicio. No eran pocas las cámaras que allí se han reunido esta mañana para mostrar a un cansado y serio Rodolfo, que intentaba por todos los medios pasar desapercibido. En un primer momento, como suele acostumbrar a hacer iba a coger el ascensor para salir, pero ante el seguro abordaje de los medios ha optado por hacer uso de las rampas mecánicas.

No han tardado en llegar los medios en su búsqueda para conseguir alguna declaración del actor. Sin embargo, se ha limitado a decir que “todo está bien”, ha dado la espalda a los reporteros y dejaba que Carmen Balfagón se encargara de ser su “escolta”. “Ya vale chicos, por favor, ya está bien”, ha expresado la letrada y portavoz de la familia Sancho. Sin querer mediar más palabras sobre el tema, se les ha preguntado por las recientes declaraciones de Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta, pero su idea de no pronunciarse no ha cambiado: “Nos da igual las declaraciones que esté haciendo, él que haga las que considere, nosotros no vamos a decir nada más”, se mantenía firme sin querer comentar las palabras de Ospina, que no cree que el perdón del padre e hijo haya sido sincero.

Rodolfo Sancho regresa a España tras el juicio de su hijo Daniel en Tailandia Raúl Terrel Europa Press

En todo momento Rodolfo Sanchoha dado la callada por respuesta, dando a entender que será en agosto, cuando salga la sentencia final, el momento en el que se sabrá con certeza si están satisfechos con el trabajo de la defensa. “Ya vale, por favor, por favor”, han sido las últimas palabras de Carmen Balfagón antes de que su cliente empezara a mostrarse visiblemente nervioso y abandonara el lugar.

Por ahora, se ha llegado a saber que Daniel Sancho está lejos de la sentencia de pena de muerte, debido a que la Fiscalía no habría podido demostrar que hubo premeditación en la muerte del cirujano, pero es muy probable que tenga que enfrentarse a ocho años de cárcel por homicidio imprudente. Todavía habrá que esperar para saber si entre las opciones está la extradición.