Rosario Mohedano sorprende al definir con estas palabras a Antonio Tejado

Continúa el proceso judicial contra Antonio Tejado después de que fuera detenido el pasado mes de febrero acusado de participar de alguna forma en el violento asalto a la casa de su tía María del Monte, que se produjo en agosto de 2023.

Inevitablemente, todas las miradas se dirigieron entonces a su entorno, familiares y demás allegados, incluida Rosario Mohedano. Aunque la cantante y el televisivo casi no tienen relación desde hace años, sus vidas estarán unidas para siempre por el hijo que tienen en común. El pequeño Antonio nació en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla en noviembre de 2008, y tal y como su madre desveló hace meses, está al tanto de la polémica que ha sacudido a su padre.

“Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi (hijo) mayor sabe la verdad de todo, y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi (hijo) mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco”, señaló en sus redes sociales, insinuando que su primogénito conoce el infierno por el que, según ella, pasó al lado de Tejado.

Sin embargo, en las últimas horas, Mohedano ha suavizado el tono y se ha mostrado más conciliadora de lo habitual con su ex, al que define como “el padre de mi hijo”, una condición por la que ya merece su respeto: “Por eso y por el papel que representa en mi vida”.

Rosario Mohedano Gtres

Su tormentosa relación con Tejado permanece ahora a un episodio de su pasado que no quiere recordar, una etapa que dejó atrás y de la que por fortuna logró recuperarse. “Y vuelvo a decir, lo superé y lo superé sola. No por ayuda externa, quiero decir, por compañeros o gente que estaba viviendo eso también como yo lo estaba viviendo”, insiste la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano.

Para ella es importante recalcar el poco apoyo que recibió entonces, cuando compartió públicamente el supuesto infierno por el que Tejado le hacía pasar en su relación. Lejos de empatizar con ella, muchos la cuestionaron e incluso vandalizaron el calvario que aseguraba estar viviendo, algo por lo que ninguno de los rostros televisivos que más la machacaron se han disculpado: “Hay gente que me ha pedido perdón. Ningún periodista ni colaborador lo ha hecho”.