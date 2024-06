Rosario Mohedano se sincera sobre su hijo con Antonio Tejado: "No quiero llorar"

Tras un tiempo alejado de la opinión pública, Antonio Tejado volvió a estar en boca de todos después de ser detenido el pasado mes de febrero por el violento asalto a la casa de su tía María del Monte. Se le acusa de ser el "autor intelectual" de la operación criminal, y aunque ya está en libertad, deberá responder ante la Justicia durante un proceso que determinará si es inocente o culpable.

Inevitablemente, el foco se dirigió también hacia Rosario Mohedano, su expareja y madre de uno de sus hijos, el mayor, bautizado con su mismo nombre. Ella solo rompió su silencio para proteger al menor y dejar claro que él está al tanto de todo lo que rodea a su padre: "Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi (hijo) mayor sabe la verdad de todo, y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi (hijo) mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco".

La sobrina de Rocío Jurado ha sido muy prudente con este asunto porque, ante todo, quiere proteger a su primogénito, un joven que este mismo jueves 13 de junio ha dado un importante paso en el comienzo de su vida adulta.

Tal y como Mohedano ha revelado en sus redes sociales, el chico se examina hoy del carné que le habilita como conductor de ciclomotor, una prueba que, de superarla, abrirá ante él un nuevo abanico de posibilidades y supondrá el comienzo de una nueva etapa más madura.

Rosario Mohedano Gtres

"Hoy he traído a mi hijo mayor a la DGT a examinarse del carné de moto, y juro que no quiero llorar, pero no sé dónde se ha ido el tiempo", comienza diciendo Rosario Mohedano, que reflexiona sobre lo rápido que, bajo su punto de vista, ha crecido el ya no tan pequeño Antonio.

"Me saca una cabeza pero sigo pensando en ese niño que dejé en la guardería, que miraba a su madre como diciendo 'mamá, ¿dónde me dejas? Llévame contigo'. ¿Dónde se ha ido el tiempo. Bueno, espero que apruebe porque la vida le espera, y estoy muy orgullosa de él", concluye la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, que posteriormente felicita a su hijo porque este 13 de junio también se celebra su onomástica, San Antonio de Padua.

Antonio Tejado Mohedano nació el 14 de noviembre de 2008 y como otros tantos jóvenes ha querido examinarse de la prueba teórica cuanto antes para poder pasar por el test práctico en cuanto alcance los 16 años.