Un embarazo precoz y una década juntos: así fue la enigmática relación de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho

Un nuevo escándalo ha puesto en el punto de mira a la familia Sancho, aunque en esa ocasión no tiene nada que ver con Daniel, acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia. Tal y como ha publicado "Caso Abierto", Silvia Bronchalo, madre del chef español, ha interpuesto una denuncia en una comisaría de Alcobendas contra su ex, el actor Rodolfo Sancho, al que acusa de hacerle llegar mensajes con "insultos y vejaciones".

Bronchalo, que está en contacto con su ex desde que su hijo fue detenido, asegura que sus comunicaciones con Rodolfo Sancho no son tan fluidas como deberían en la situación en la que se encuentran, y lamenta que le falta el respeto de forma continua cuando consigue hablar con él. Entre los descalificativos que supuestamente le envía, se encuentran "pirada" o "incapaz", además de insinuar que tiene un trastorno bipolar y que necesita un tratamiento psiquiátrico.

Este nuevo giro de los acontecimientos pone de manifiesto las tensiones que se hicieron evidentes entre Sancho y Bronchalo desde que su hijo fue detenido en Tailandia, y pone en entredicho la supuesta separación amistosa que se produjo tras más de una década de relación. ¿Realmente se trató de una ruptura de mutuo acuerdo?

Silvia Bronchalo Gtres

Lo cierto es que llevaron su romance con la máxima discreción posible, y se conocen pocos detalles sobre esos años en los que compartieron sus vidas. Por lo visto, se conocieron en 1993, cuando los dos estudiaban Interpretación. Él tenía 19 años, y ella 18, y poco después de empezar a salir juntos, Bronchalo se quedó embarazada.

Fue entonces cuando el célebre actor Sancho Gracia, el padre de Rodolfo, le recomendó que formalizara su relación con la que se convertiría en la madre de su hijo, y los dos pasaron por el altar con apenas 20 años.

Estuvieron juntos cerca de una década, durante la que lograron esquivar a la opinión pública y mantener su vida privada a buen recaudo. De hecho, no llegaron a posar juntos como pareja y es imposible encontrar una imagen de ellos. También influye el hecho de que Bronchalo abandonó su sueño y se retiró de la interpretación para dedicarse al mundo de los seguros, mientras que Sancho siguió la estela de su familia y triunfó como actor.

Rodolfo Sancho, tras su primera visita a Daniel Sancho Gtres

Su divorcio, igual que su relación, se llevó a cabo de la forma más discreta posible y todo parecía indicar que se produjo de forma amistosa y de mutuo acuerdo. Sin embargo, lejos de mantener un vínculo cordial por el hijo que tienen en común, su contacto se cortó con los años y, antes de la detención de Daniel, su comunicación era nula.

Sus diferencias empezaron a aflorar por sus distintos puntos de vista a la hora de llevar la defensa de su hijo, y lejos de unir fuerzas, la tensión ha ido in crescendo hasta llevar a Bronchalo a demandar a su ex. Una nueva polémica que no beneficia en nada a la ya cuestionada imagen de la familia.