Los sábados de Lomana: Listado de barbaridades para ser amnistiado

Todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestra patria es tan bochornoso, tan soez, tan cutre y tan tercermundista que al menos a mí ya no me produce dolor, prefiero tomármelo con humor. Ciertamente no es sencillo montar un sainete semejante, un circo como el que hemos contemplado esta semana con la connivencia del Gobierno de Pedro Sánchez, dirección de los Mozos de Escuadra y toda esta patulea catalana que no pueden dejar en peor lugar a esa tierra tan digna y a sus habitantes. Por favor, un poco de seriedad y dignidad perdida en nombre de no se sabe qué absurdas historias nacionalistas que lo único que hacen es destrozar a Cataluña.

El operativo de esta semana que cerramos ha rozado lo más sórdido y paleto. Con una orden de busca y captura del Tribunal Supremo, pidiendo a Europa que lo detengan este señor llega a España y entra como Pedro por su casa, permítanme la expresión. Se pasea, arenga a sus seguidores , cantan Els Segadors y desaparece. Magia, señores, magia… Estamos pagando enormes sueldos a la Policía de la Generalidad autonómica de Cataluña para contemplar nuevamente su traición.

Carles Puigdemont Europa Press

El cobarde de Carles Puigdemont se habrá marchado escondido en un maletero, según su operativa. Todo previsto. Mientras, el ministerio de Interior mira hacia otro lado y Pedro Sánchez se quita el marrón para seguir calentando la poltrona, que es lo único que le importa. Mi instinto es insultarlo, llamarle de todo menos bonito, pero me controlo no sea que me detengan. En este país, solo los trileros, ladrones y chapuceros que se gastan el dinero de los contribuyentes en marisco, putas y drogas son amnistiados. De la misma forma, que la tremenda familia Pujol dirigida por la madre del clan, que levanta unos mil millones de euros, según se ha comprobado, y están tan ricamente de vacaciones eternas.

Podríamos hacer un listado de chorizos amnistiados. De prevaricadores y demás especies que pululan por las altas esferas para los que incluso se hace un proyecto urgente de Ley para que no se les pueda detener. ¿No se les queda cara de tontos? Dan ganas de cometer un atraco de esos de película al Banco de España y ver con qué cara nos detienen.

La izquierda «apesebrada»

Carles Puigdemont y Pedro Sánchez Gtres

Se ha perdido algo que cuesta mucho ganar, el prestigio y la dignidad pero que en un momento se pierde. Este tipo de valores parece que ya no interesan. Así nos va a todos como nación. Una gran parte de los españoles nos sentimos abochornados y pensamos: «¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando?». Pues vayan mirando a Venezuela y se darán cuenta que a este paso les vamos a sacar ventaja. ¿Dónde está la izquierda comprometida, esa izquierda que se ha vuelto cobarde y silenciosa, que ni rechista? ¿Tan «apesebrados» están? Y la derecha que no sabe si buscar criada o ponerse a servir.

Les recomiendo seguir veraneando como si no pasase nada, con el mismo cinismo que nuestro presidente de Gobierno reacciona a todo. Estás actitudes se contagian y nosotros no tardaremos en contaminarnos. Hasta entonces diviértanse con el Gran Teatro y circo que nos han montado a todos, casi sin darnos cuenta, en este caluroso verano.