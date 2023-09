Los sábados de Lomana: Los tabernarios del PSOE y las tres collejas de Daniel Viondi

Pensando la pleitesía que el PSOE parece estar dispuesto a otorgar a los dos partidos nacionalistas ERC y Junts no puedo comprenderlo, excepto por rascar votos para gobernar. Estos dos partidos que tanto ruido hacen y que parece que la suerte de España esté en sus manos, no son nada, solo la cuarta y quinta fuerza política y actúan como si fuesen los amos de Cataluña, pero hasta el Partido Popular tuvo mejor resultado que ellos en las pasadas elecciones generales en Cataluña.

Pedro Sánchez en un acto de coherencia debería perder el miedo y abandonar la idea de arrodillarse ante unos chantajistas que solo suman incluyendo a la CUP, el 27,12 por ciento del voto catalán. Los partidarios de España en Cataluña sumaron el 69,62 por ciento y tenemos que aguantar que hablen de referéndum, secesión, independencia, y amnistía. Amnistía a un prófugo de la justicia, ¿y borrón y cuenta nueva? Así está de vergonzoso nuestro congreso de Diputados, lleno de diputados que no saben ni hablar y casi ni votar. Como el pobre hombre de Teruel que fue llamado a encabezar una candidatura del PSOE, en sustitución de Ignacio Urquizu, hombre culto, profesor de Sociología que piensa con libertad e independencia fuera de lo que diga y ordene el señorito Sánchez, fue crítico en las primarias que perdió Susana Díaz. La agrupación de Teruel había elegido a Urquizu en primer lugar, pero el secretario general lo vetó y puso a una persona a la que no se le conoce actividad alguna en el parlamento, excepto hacer bulto, calentar el asiento y aplaudir y vitorear al líder, votar sin preguntar y abuchear al adversario, pero ni votar sabe, tampoco hablar, no se le ha entendido su explicación de sí pero no.

Pedro Sanchez (Psoe) Segunda Jornada del pleno sesión de Investidura en el Congreso de los Diputados. Alberto R. Roldán La Razón

Una de borregos

Da mucha vergüenza todo esto, son borregos que ni siquiera se paran a analizar lo que están votando, pobre del que se salga de la fila y el tal Sancho, ganadero de profesión, dice: «Votaré lo que tenga que votar». Da lo mismo amnistía, que lo que me pongan por delante. Tiene miedo a ser otro expedientado y a Siberia. Aunque con este otoño caliente no se debe estar nada mal en Siberia. Estos personajillos macarras, sin la más mínima forma de educación parlamentaria, son los que están poblando la política. Un tal Daniel Viondi dándole tres cachetadas al alcalde Almeida. En este caso el Partido ha reaccionado con rapidez obligándole a renunciar a su acta de concejal socialista.Menudo ejemplo para la ciudadanía que, por cierto, estamos sin poder reaccionar con el triste suceso del apuñalamiento de un menor de 14 años que atacó con un cuchillo a varios compañeros y profesores en un colegio de Jerez. Este chico es autista y por lo que cuentan sufría acoso en su colegio, ante el conocimiento de los profesores. Vamos a ver. Los autistas para empezar siempre han necesitado una educación especial, siempre hubo colegios para ellos porque son diferentes, ni mejor ni peor, diferentes. Hay que saber cómo tratarlos y este chico ha debido sufrir lo indecible en silencio, porque si hay algo que identifica a los autistas es su silencio e introspección. ¿Nadie ha podido ver esto? Me parece cruel que lo detengan en vez de cuidarlo y llevarlo a un centro especial, donde le consuelen psicólogos y personas que conozcan su síndrome ahora llamado de Asperger. Son personas inteligentes y muy sensibles, pero este adolescente maltratado por sus compañeros. Como él mismo ha calificado: «Hoy reventé» y ya no digo más. Juzguen ustedes reventó de tristeza, impotencia y de humillación.