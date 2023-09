Las reacciones a las palmadas de Daniel Viondi en la cara de Almeida

Daniel Viondi, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha sido expulsado del pleno esta misma tarde tras dar varias palmaditas en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Poco tiempo después, el propio socialista comunicaba su dimisión públicamente: "He comunicado a mi partido que en las próximas horas dejaré mi acta de concejal. He pedido disculpas públicas e intentado de forma personal pero no ha sido posible", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Pero las redes ya ardían ante el altercado, con miles de reacciones en línea denunciando la actitud "intolerable". El propio Partido Popular ha sido el primero en reaccionar: "El exceso de chulería que ha sufrido hoy Almeida por parte de Viondi es marca de la escuela de Pedro Sánchez", compartía junto al vídeo de la escena. También Núñez Feijóo mostraba, en nombre de todo el partido, su apoyo al alcalde.

El Coordinador General del PP, Elías Bendodo, también ha dejado un mensaje en sus redes sociales, comparando la actitud del ya exconcejal con la recientemente vista en el debate de investidura con el discurso de Óscar Puente. Según él, Viondi no es más que otro discípulo de Pedro Sánchez.

Ismael Sirio López Martín, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, escribía: "Esto acaba de ocurrir en el Ayuntamiento de Madrid. El concejal del PSOE, Daniel Viondi se va al escaño de Almeida y le da en la cara tres veces. Esta gente no debería poder pisar una institución en su vida". Minutos después rescataba una publicación del propio Pedro Sánchez en 2011 donde se dirigía a Viondi diciendo "dales fuerte! my friend".

Otras reacciones

La periodista Isabel Rábago, ha denunciado que la semana pasada, también Baldoví (SUMAR) se comportó de manera intimidante y agresiva hacia una diputada de VOX. Ha terminado su mensaje diciendo: "Hermanas, hiperventilados progres, no os oigo!!!".

El propio secretario general del PSOE-Madrid y portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, escribía apenas cuatro minutos antes de la dimisión de Viondi, forzándole a que dejara su acta de concejal.

La portavoz de VOX, Pepa Millán, también ha denunciado los hechos: "Unas formas intolerables, dentro y fuera de las instituciones. España no merece esta degradación a la que, por desgracia, nos tiene acostumbrados buena parte de la izquierda. Todo nuestro apoyo", decía dirigiéndose a Almedia.