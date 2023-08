Sale a la luz la primera fotografía de Daniel Sancho en prisión

"En boca de todos" ha desvelado en exclusiva la primera fotografía de Daniel Sancho en prisión. La última vez que se pudo ver al cocinero fue durante la reconstrucción de los hechos, tal y como ha señalado Nacho Abad, conductor del programa de Cuatro. La publicación de esta imagen es muy importante en la investigación, ya que se confirma donde está exactamente encarcelado el hijo de Rodolfo Sancho.

Primera fotografía de Daniel Sancho en prisión Cuatro

"Es importante porque desvela dónde está Daniel Sancho. Hemos accedido a esta foto en exclusiva y sabemos que Daniel Sancho ingresó en la prisión de Koh Samui el 7 de agosto, entonces se le hizo esta fotografía y nosotros hemos accedido en exclusiva a ella", ha declarado la reportera del espacio. Esta fotografía se realizó el pasado 7 de agosto en la cárcel en la que se encuentra el joven cocinero nada más ingresar en el centro penitenciario.

Con esta fotografía, se confirmaría que Daniel Sancho ha estado en la prisión de Koh Samui y Big Joke miente. El pasado 22 de agosto, el número 2 de la policía tailandesa, aseguró que el cocinero nunca había estado encarcelado ahí. Esta información provocó un gran revuelo mediático, cambiando por completo el rumbo de la investigación. Pero parece ser que esta versión es una estrategia de la policía de Tailandia para jugar al despiste con los medios de comunicación.

Frank Cuesta, una de las caras conocidas que más se ha pronunciado sobre esta asunto, lanzó un contundente mensaje a través de su perfil de Twitter sobre lo ocurrido con Big Joke: "Lo dije con tiempo, lo advertí y aun no lo entendéis. Le tocáis los huevos a la policía tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguirá. Seguís poniendo en tela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendéis que todo esto afectara al final a la familia, visitas, etc. Al final... Cuando le metan en la cárcel definitiva , la familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa".