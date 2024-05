Andy y Lucas confrontan a Susanna Griso en 'Espejo Público': "Somos de causas, no de política"

Durante su aparición en el programa matutino 'Espejo Público' conducido por Susanna Griso, el reconocido dúo musical Andy y Lucas se encontraron en un momento comprometido que giró en torno a su posición frente a la política.

La visita de Andy y Lucas al plató de 'Espejo Público' tenía como objetivo principalpromocionar su última gira antes de su separación temporal debido a la cardiopatía diagnosticada a uno de sus integrantes, Lucas. Sin embargo, durante la entrevista, fueron desafiados a participar en un juego que los llevó a expresar sus opiniones sobre diferentes temas, utilizando su exitosa canción "Son de amores" como referencia.

Cuando se les mostró la imagen del Papa Francisco, el dúo describió el sentimiento como "fraternal". Aunque la presentadora Susanna Griso indagó más sobre sus creencias religiosas, la respuesta afirmativa de Andy y Lucas fue interrumpida por comentarios cuestionadores por parte de otros presentes en el programa.

La situación se tornó más tensa cuando se proyectó la imagen de Pedro Sánchez, lo que llevó a Andy y Lucas a expresar su incomodidad por ser colocados en un escenario político polarizado. Ante esta situación, Andy describió los "amores que matan y amores que agobian", mientras que Lucas se mostró serio: "No es por ser políticamente correcto, pero tampoco somos de política. No tenemos un ideal claro, no somos de azul ni blanco ni verde, somos de causas". Esta respuesta, contundente y sin rodeos, dejó en silencio a la presentadora que cambió rápidamente el rumbo de la conversación.