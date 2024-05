Esto es lo que opina Carlo Costanzia de Terelu Campos como suegra

El romance entre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio acapara todas las miradas desde que el pasado mes de febrero se publicasen sus apasionados besos en el kiosco rosa. Imágenes de pasión que correspondían a su segunda cita, pues el hijo de Mar Flores ha desvelado este viernes todos los detalles de cómo surgió la chispa del amor entre ellos y cómo la conquistó a través de las redes sociales. Es la primera vez que el joven habla abiertamente sobre su relación con la hija de Terelu Campos, quien siempre ha puesto un punto en la boca a su entorno al respecto. Ahora no solo parecen ambos encantados al presumir de sentimientos en público, sino que encima ya han compartido plató en ‘De viernes’ para sorpresa de todos. Un momento único que llegó justo de la confesión más esperada del entrevistado: ,¿Cómo fue el momento en el que conoció a su suegra?

Carlo regresaba al plató en el que debutó en televisión el pasado mes de enero. Lo hacía con la firme determinación de aclarar todas las polémicas que le rodean, que no son pocas. Comenzó aclarando los motivos por los que su hermano Pietro Costanzia atacó a otro joven en Turín, provocándole que le amputasen una pierna. También de lo injusto que le parece que su otro hermano, Rocco, esté en prisión como colaborador, o lo duro que les ha dado Alessandro Lequio estos meses, al igual que su ex Jeimy. Pero no todo fueron polémicas, también hubo espacio para charlar sobre el amor y la nueva familia a la que ha entrado a formar parte: el clan Campos. Pero lo que todos querían saber qué piensa de su suegra y cómo le ha recibido en su primer cara a cara en privado.

La cita entre Carlo Costanzia y Terelu Campos ha debido ser un éxito rotundo, a juzgar por la buena opinión que ambos tienen el uno del otro. “He conocido a la madre de mi pareja. Es supernormal. Muy bien. No me esperaba nada distinto. Encantado de haberla conocido”, ha deslizado el yerno, cauto de no hablar de más para no entorpecer su buena relación. Por eso se negaba a “dar detalles” sobre cómo fue el encuentro. Un gesto que la madre de Alejandra Rubio supo agradecer, que en pleno directo se estuvo mensajeando con José Antonio León, colaborador del programa y buen amigo suyo de su etapa en ‘Sálvame’.

El periodista le transmitió a Carlo Costanzia algunos detalles de la conversación que ha mantenido con Terelu Campos durante la entrevista en ‘De viernes’. Así, le destacaba que su suegra había dicho de él que era “buen tío” y le subrayaba el apoyo que le brindaba ante las críticas recibidas. El hecho de que en el pasado el joven tuviese problemas con las drogas y líos con la justicia le han valido mucha animadversión. No es el caso con su suegra: “Mi madre siempre me había criado a mí en que todos podemos equivocarnos y tenemos derecho a rectificar. La vida está llena de rectificaciones. Y más cuando nos podemos sentir solos”, decía. Y es que, como le quiso dejar claro a través de José Antonio León, “le apoya y apoya la relación”. Un gesto que Carlo no dudó en agradecer: “Refleja mucho la persona que es y la hija que ha parido”.