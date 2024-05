Lo que nos viene encima a partir del lunes, tras las elecciones catalanas

El próximo lunes se abrirá, salvo gran sorpresa en el recuento de los votos en Cataluña, un periodo de oscuridad sobre quién puede acabar quedándose al mando de la Generalitat. A Moncloa no le interesa que la negociación de los pactos postelectorales de Cataluña interfiera en la campaña de las elecciones europeas, donde Pedro Sánchez medirá su liderazgo con Alberto Núñez Feijóo. A los 20 días de las elecciones se constituirá la nueva Mesa del Parlamento, y esta es la primera fecha clave para que se vea por dónde pueden ir las alianzas o si todo se encarrila hacia una repetición electoral. Así que, en lo que dependa de Pedro Sánchez, salvo que haya un resultado claro este domingo, situación que no anticipan los sondeos, habrá las mínimas señales de lo que está dispuesto a negociar con los independentistas para afianzar a Salvador Illa en la Presidencia de la Generalitat o, al contrario, afianzarse a sí mismo en Moncloa. Pero el calendario es insalvable y dos días antes de que se abran las urnas europeas, el 9 de junio, tiene que votarse la Mesa y al nuevo presidente o presidenta de la Cámara parlamentaria. Para finales de este mes también sestará aprobada la amnistía, por lo que no hay que descartar que Carles Puigdemot asista a ese primer Pleno de apertura de la nueva Legislatura catalana.

El día 7 ya tienen que destaparse algunas de las "cartas" de la negociación, pero es que, además, tanto ERC como Junts no dejarán de hacer ruido con sus exigencias porque las utilizarán en su beneficio en sus estrategias electorales. En una campaña nacional, lo que suma a los independentistas resta al PSOE en el resto del territorio nacional. Las fortalezas de Pedro Sánchez en Cataluña son debilidades en el resto de España, salvo que Salvador Illa consiga este domingo un resultado que le coloque por encima de los 50 escaños y le señale como candidato a un gobierno en solitario.

Una vez constituido el nuevo Parlamento catalán, hay diez días hábiles para que se presente el candidato, y si pasados dos meses desde el primer debate de investidura no se llega a ningún acuerdo, habrá repetición electoral. Es decir, a mediados de agosto, convocatoria para el mes de octubre. A diferencia del modelo que recoge el Estatuto vasco, en Cataluña sí hay riesgo de bloqueo porque sí se puede votar en contra del candidato. En el País Vasco sólo cabe el "sí" o la abstención.

A partir de este lunes los partidos entrarán de lleno, sin superar todavía la resaca catalana, en la campaña europea, y ahí cambia por completo el marco de la partida. Para Sánchez son unas elecciones importantes, pero casi tanto o más para Alberto Núñez Feijóo, porque se presupone que son las primeras elecciones de este nuevo ciclo donde él va a cuerpo descubierto y se leerán como un examen de su estrategia de oposición.